BDDK, sermaye yeterlilik oranlarının hesaplanmasında değişikliğe gitti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yaptığı değişiklikle ticari nitelikteki kredilerde yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanacağını duyurdu.

BDDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankaların "Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplanmasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, ticari nitelikteki nakdi kredilerde standart yaklaşımın kullanılması halinde uygulanan yüzde 200 risk ağırlığı ile içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanılması durumunda uygulanan standart yaklaşımdaki artış oranı dikkate alınarak hesaplanan yüksek risk ağırlığı uygulamalarına son verildi.

UYGULAMANIN KULLANILMASINA DEVAM EDİLECEK

Değişikliğe göre, mevcut kullandırılan krediler de dahil bu kredilere yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanmasına karar verilirken kredi riskine esas tutar hesaplamasında parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 26 Haziran 2023 tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kurunun kullanılabilmesine yönelik uygulamanın, aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 28 Haziran 2024 tarihine ait TCMB döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verildi.