BDDK'ye atanacağı iddia edilmişti: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Hafize Gaye Erkan açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti" başlığıyla yapılan haberi yalanladı. Haberde, Bakan Şimşek'in eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, BDDK başkanı olarak atanacağı iddia edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu bankalarındaki atamaların netleştiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gerçek Gündem haber sitesinde yer alan "Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masabaşı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz" denildi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Gerçek Gündem isimli internet sitesi son günlerde Sayın Bakanımıza atfen gerçek dışı haberler yapmaktadır. Bugün de 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür.

Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masabaşı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Söz konusu haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Haziran ayı başında Hafize Gaye Erkan'ı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı olarak atayacağı ve bu konuda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiği iddia edilmişti.

Ayrıca Exim Bank Genel Müdürü ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar, Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akbel ve Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın görevlerine son verileceği de öne sürülmüştü.