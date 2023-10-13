BDT Yüksek Konseyi, Kırgızistan'da toplandı

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dönem Başkanı Kırgızistan'ın ev sahipliğinde BDT Devlet Başkanları Yüksek Konseyi Zirvesi yapıldı.​​​​​​​

Başkent Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı.

BDT üyesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise zirvede yer almadı.

Zirve kapsamında Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde ilk önce dar formattaki toplantıda bir araya gelen liderlerin görüşmesi basına kapalı yapıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nin açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Caparov, ülkesinin dönem başkanlığında yapılanları anlatarak, "Kırgızistan olarak, topluluğun faaliyetlerinin verimliliğinin artırılmasının ve entegrasyon süreçlerinin derinleştirilmesinin yanı sıra iklim değişikliğinin etkisinin azaltılmasına yönelik adımlar atıldı." ifadesini kullandı.

BDT üyesi ülkelerde 2023'ün "Rus Dili" yılı olduğunu anımsatan Caparov, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'u anma etkinliklerini düzenleyen ülkelere de teşekkür etti.

Zirvenin genişletilmiş toplantısında da Caparov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve BDT Genel Sekreteri Lebedev konuşma yaptı.

Caparov, genişletilmiş toplantının ardından yaptığı konuşmada Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, BDT üyesi ülkelerin arasında ortak refah, dostluğun güçlendirilmesi, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Caparov, Mirziyoyev'e BDT Onur Ödülü'nü takdim etti.

Mirziyoyev, ödülün kendisi için beklenmedik ama hoş olduğunu söyledi.

BDT Genel Sekreteri Lebedev de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zirvenin etkili ve yapıcı geçtiğini dile getirdi.

Zirve kapsamında BDT üyesi ülkeler arasında "Suç gelirleri ve terörizmin finansmanı konusunda uluslararası risk değerlendirme merkezinin kurulması", "Adli faaliyetler alanında koordinasyon konseyinin kurulması" ve "Uluslararası Rus Dili Teşkilatının kurulması" anlaşmalarının yanı sıra birçok bildiri imzalandı.

Ayrıca BDT üyesi ülkelerin devlet başkanları, Özbekistan'ın Semerkant kentinin 2024'te "topluluğun kültür başkenti" ilan edilmesine karar verdi.

Bir sonraki BDT Yüksek Konseyi Toplantısı'nın 13 Ekim 2024'te Rusya'da yapılması kararlaştırıldı.