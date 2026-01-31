"Beatles" filmlerinden ilk görseller paylaşıldı

Müzik tarihinin efsanevi grubu The Beatles'ın dört üyesi Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını anlatan 4 farklı film çekilecek.

Yönetmenliğini Sam Mendes’in üstlendiği filmlerin Nisan 2028’de gösterime girmesi planlanıyor.

Dört ana oyuncunun karakter kostümüyle yer aldığı ilk görseller, kartpostal formatında basılarak Liverpool Institute of Performing Arts kampüsünde öğrencilerin bulması için farklı noktalara gizlendi.

Okulun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, öğrenciler bu özel kartpostalları bulmaya davet edildi. Bu yaratıcı hamle, hem grubun doğduğu şehre bir saygı duruşu hem de viral etki yaratmayı hedefleyen bir lansman yöntemi olarak dikkat çekti.

Projede John Lennon’ı Harris Dickinson, Paul McCartney’i Paul Mescal, George Harrison’ı Joseph Quinn ve Ringo Starr’ı Barry Keoghan canlandırıyor.

Paul McCartney, Ringo Starr ve John Lennon ile George Harrison'ın aileleri ilk kez senaryolu bir filme tam destek vererek, tüm yaşam öykülerinin ve müziklerinin haklarını devretti.

Sony, filmde yer alacak olan grubun müziklerinin sahibi olan Apple Corps Ltd. şirketiyle işbirliği yapacak.

Her filmin, grup üyelerinin bakış açısından çekileceği ve filmlerin "Tarihin en iyi müzik grubunun şaşırtıcı hikayesini anlatacağı" belirtildi.