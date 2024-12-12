Bebeğe ‘koruyucu koza’

İnatçı öksürük nöbetleri ile karakterize bir akut solunum yolu hastalığı olan boğmaca, ciddi sonuçları olan bir hastalıktır. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen, boğmacanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, "Hastalıktan korunmak için en etkili yol aşı ile bağışıklamanın sağlanmasıdır. Yenidoğan bebekleri hastalıktan korumak için 'koza stratejisi' uygulaması önerilmektedir. Doğumdan 1 ay önce aşılanan hamile kişilerin plasenta yoluyla geçen antikorlar, bebeğin aşılanması başlayana kadar korunmasında etkili olacaktır" dedi.

Prof. Dr. Özen, Bordetella pertussis adında, sadece insanda hastalık yapan bir bakterinin bu hastalığın etkeni olduğunu söyledi. Hastalığın solunum yoluyla, hasta kişilerin öksürük, hapşırığında bulunan damlacıklar ya da salgılarına temas yoluyla alındığını belirten Özen, "İlk iki hafta belirtiler soğuk algınlığından farksızdır. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, hafif ateş, gözlerde sulanma bulguları olur. İnatçı öksürüklerin başlaması bu dönemden sonra gerçekleşir. İnatçı öksürükler, kuru, sıklıkla geceleri olan, üst üste, kesik kesik, boğulur tarzdadır. Öksürük nöbetleri sırasında hasta kızarma, morarma, boğulma hissi yüz ifadesinden bile belli olabilmektedir" diye konuştu.

HATIRLATMA DOZU

Bu bulguların hastaların yaşı küçüldükçe daha ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Özen, hastalığın en sık komplikasyonunun hastalığın üzerine eklenen zatürre gelişimi olduğunu anlattı.

Özen, özellikle 2 yaşın altındaki çocukların riskli olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Aşılama oranlarının artmasıyla boğmaca vakalarında belirgin azalma görülmüştür. 1970’li yıllarda 100 binde 21 olan boğmaca insidansı, 2005 yılında 100 binde 0,38’e düşmüştür. Hastalıktan korumada en etkili yol, aşı ile bağışıklamanın sağlanmasıdır. Hastalığı geçirmiş olmak ya da aşılanmış olmak, hayat boyu bağışıklık sağlamaz. Ülkemiz rutin aşı takviminde boğmaca aşısı (karma aşı içeriğinde) 2, 4, 6, 18, ve 48 aylıkken uygulanmaktadır. Çocukluk çağı aşılama serisi tamamlandıktan 5-10 yıl sonra antikor seviyeleri azalır. Bu durum, ergenlerin ve yetişkinlerin hastalığa açık hale gelmesine sebep olur. Ergenlere boğmaca açısından hatırlatma dozu aşı yapılması önerisi bu nedenle gündeme gelmiştir. Yenidoğan bebekleri hastalıktan korumak içinse 'Koza Stratejisi' uygulaması önerilmektedir. Doğumdan 1 ay önce aşılanan hamile kişilerin plasenta yoluyla geçen antikorlar, bebeğin aşılanması başlayana kadar korunmasında etkili olacaktır. Bebekle yakın temas halinde olan anne, baba, büyükanneler, büyükbabalar ve ergen kişilerin aşılanması da çevreden bulaşı en aza indirmiş olacak ve bebeğin etrafında adeta koruyucu bir koza örecektir."

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GRİP AŞINIZI OLUN

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Ersözlü, kış aylarında artan gribin en sık komplikasyonlarından birinin zatürre olduğunu söyledi. Ersözlü, hastaneye yatarak tedavi ihtiyacı olan hastaların sıklıkla 5 yaşın altındaki çocuklar ve 65 yaşın üstündeki yetişkinler olduğunu kaydetti. Ersözlü, bağışıklık sistemi bozukluğu olanlar, astım, kalp yetmezliği, kronik akciğer ve kalp hastalığı, şeker hastalığı olan obez kişilerde hastalığın daha ağır seyrettiğini söyledi ve 6 aydan büyük tüm çocuklar ve yetişkinlerin grip aşısını olması gerektiğini kaydetti.