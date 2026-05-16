Bebeğe şiddet davası: Tahliye istedi, dava ertelendi

Haber Merkezi

Maraş'ta yenidoğan ünitesinde uyguladığı şiddet ile Deniz Esin Bozoklar’ın bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen tutuklu hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık yargılandığı davada dün görüldü. Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Bağrıyanık, olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Hastaya bile isteye herhangi bir zarar verme amacım olmadı, amacım tedavi yapmaktı. Bir anda gelişen durum için çok pişmanım ama hastalığıyla ilgili benim herhangi bir ilgim ve bağım yoktur. Yaklaşık 4,5 aydır ben de evladımdan ayrıyım. Sizden rica ediyorum, tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

Bağrıyanık'ın avukatı Mustafa Çaprak ise müvekkilinin tahliyesini talep ederek, "Dosyadaki deliller ile iddia olunan suç arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı ATK raporuyla ortaya çıkmıştır. Ceza verilse dahi muhtemel cezası kapalıda geçirdiği süre dikkate alınarak infazın tamamlandığı düşüncesindeyiz. Bu nedenle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi. Hâkim, Adli Tıp Kurumu’dan (ATK) raporun beklenmesine ve Bağrıyanık’ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşma 3 Temmuz’a erteledi.