Bebeği kırık ayakla taburcu ettiler!

Urfa’da 13 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek sahibi olan ailenin bebeklerinden biri, 47 gün sonra aileye ayaklarında ve kafasında morluklarla teslim edildi. Bebeğin ayağının kırıldığı ortaya çıkarken Savcılık şüpheliler hakkına soruşturma izni istedi ancak Sağlık Bakanlığı izin vermedi.

NASIL BU HALE GELDİ?

S.P. ve B.P çifti 13 yıl boyunca bebek sahibi olmaya uğraştı. Tüp bebek yöntemiyle 24 Ağustos 2022’de ikiz bebek sahibi olan çiftin bebeklerinden B. 47 gün boyunca annenin doğum yaptığı özel U.L. Hastanesi’nde kaldı. 9 Ekim 2022’de aniden aranarak kendisine ‘gelip çocuğu alabilirsiniz’ denilen baba S.P., bebeğini saçları kazıtılmış, kafasında birçok damar yolu açılmış ve bacağı da mosmor olmuş bir şekilde teslim aldı.

Bunun üzerine aile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, şüpheliler hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, özetle ‘‘Doktorların ve hastanenin en önemli yükümlülüğü olan aydınlatma yükümlülüğüne aykırı davranılmış olup bir babanın yeni doğmuş bebeğinin nasıl bu hale geldiğine ilişkin hiçbir bilgi verilmemiştir. Şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz’’ denildi. Ailenin suç duyurusunun ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu’na yazı yazarak şüpheli sağlık çalışanları hakkında soruşturma izni istedi. Bakanlık, ‘’olayda şikayet edilenlerin işlemlerinde bir kusur bulunmadığı’’ gerekçesiyle soruşturma izni vermediğini bildirdi.