Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bebek arabası içerisinde uyuşturucu yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda bebek arabası içerisinde 3 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ajans Haberleri
  • 13.08.2024 16:49
  • Giriş: 13.08.2024 16:49
  • Güncelleme: 13.08.2024 16:49
Kaynak: İHA
Bebek arabası içerisinde uyuşturucu yakalandı


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bebek arabası içerisinde zulalanmış vaziyette 3 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen S.Ş.(28), O.B.(33) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

BirGün'e Abone Ol