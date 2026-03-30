Bebek maması asgari ücretlinin maaşının %12’si

Ekonomi Servisi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “en az 3 çocuk” tavsiyesi ederken artan pahalılıkhalkın belini büküyor. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bebek mamalarını asgari ücret bazında değerlendirdi. 3 çocuğu olan bir ailenin bir aylık bebek maması masrafı toplam 10 bin liraya ulaşırken mamanın 900 gramı 1140 TL olarak kayıtlara geçti.

Gürer’in hazırladığı analizde, üst segment mamanın %119, alt segment mamanın ise %97 zamlandığı görüldü.

Asgari ücretlinin son iki yılda yaşadığı kaybı yüzdesel olarak değerlendiren Gürer:

Üst Segment Kaybı: “2024’te 32 paket alabilen işçi, 2026’da 24 pakete düştü. Alım gücü %25 eridi.

Maliyet Yükü: Bir asgari ücretli, tek bir çocuğun üst segment maması için maaşının %12,1’ini ayırmak zorunda.

Gürer, yaptığı açıklamada “Sayın Erdoğan, vatandaşın daralan geliriyle oluşan yoksulluğu görmeden çocuk sayısını artırma çağrısı yapıyor. Asgari ücretlinin 2024’ten bu yana bebeğinin rızkından 8 paket mama alındı. Bir çocuk bile vatandaşı sağlıklı beslenme ve ihtiyacını karşılamada zorlarken üç çocuk tavsiyesine uyanın onu sağlıklı büyütmesi de zorlaştı. Ana-baba boğazını kıssa dahi çocuk giderleri ev gelir-gider dengesini bozuyor” dedi.

Gürer, 2024-2026 yılları arasındaki verileri kıyaslayarak, iktidarın nüfus politikası ile ekonomi politikası arasındaki çelişkiyi mama fiyatları üzerinden gösterdi.

MAMA LÜKS OLMASIN

Gürer, çözümün sayı vermekte değil, halkın alım gücünü korumakta olduğunu belirterek, “Bugün bir bebek ayda 3 paket 900 gramlık mama bitiriyor. 2026 fiyatlarıyla 3 çocuklu bir ailenin sadece üst segment mama maliyeti ayda 10 bin 260 TL tutuyor! 28 bin lira asgari ücret alan bir babanın, maaşının üçte birinden fazlasını sadece mamaya vermesi gerekiyor. Bu hesaba çocuk bezi, kıyafet, kira, elektrik dâhil değil. AKP iktidarı, halka çocuk sayısı vereceğine, marketlerde alarm takılan mamaların fiyatlarına bakmalıdır” dedi.