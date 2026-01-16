Bebek ölümleri münferit değil

İstanbul’da bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporu TBMM’ye sundu. Raporda, özellikle özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ciddi yapısal sorunlar bulunduğu tespit edildi. Sağlık hizmetlerinin ticarileşmesiyle birlikte özel sektörün hızla büyüdüğü, buna karşın denetim ve kamusal planlamanın aynı ölçüde güçlendirilmediği belirtildi.

DENETİM ZAYIF KALDI

Ekim 2024’te kurulan ve 22 milletvekilinden oluşan Komisyonun raporunda, yenidoğan ve yüksek riskli hasta gruplarına sunulan hizmetlerde özel sağlık kuruluşlarının ağırlığının arttığına dikkat çekildi. Yenidoğan yoğun bakım yataklarının büyük bölümünün özel hastanelerde bulunduğu, buna karşın neonatoloji uzmanı sayısının sınırlı kaldığı vurgulandı. Nitelikli sağlık emekçilerinin kamudan özel sektöre kaydığına işaret edilen raporda,kamusal planlamanın geri plana itildiği kaydedildi. Raporda, yüksek riskli gebeliklerde anne karnındaki bebeğin uygun merkezlere sevkine ilişkin bağlayıcı bir ulusal mevzuatın bulunmaması en kritik eksikliklerden biri olarak öne çıktı.

Yenidoğan taşımacılığı için özel donanımlı ambulans ve eğitimli ekip sayısının yetersiz olduğu, özel ambulans servislerinin 112 sistemiyle uyumsuz çalıştığı ve denetimden uzak kaldığı da raporda yer aldı. Komisyon raporunda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bazı özel sağlık kuruluşları tarafından usulsüz işlemlerle zarara uğratıldığına ilişkin tespitlere de yer verildi. Kamu kaynaklarının özel sektöre aktarıldığı iddialarına ilişkin soruşturmaların sürdüğü belirtilirken, bugüne kadar etkili ve caydırıcı yaptırımların uygulanmaması “cezasızlık politikası” olarak değerlendirildi. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerine ilişkin ölüm ve hastalık oranlarının hastane bazında kamuoyuyla paylaşılmamasının ise hesap verebilirliği ortadan kaldırdığı vurgulandı. Raporda, yenidoğan sağlığında yaşanan sorunların aşılması için kamusal planlamanın güçlendirilmesi, özel sağlık kuruluşlarının sıkı biçimde denetlenmesi, yenidoğan taşımacılığının kamusal bir hizmet olarak yeniden yapılandırılması ve sağlıkta piyasa mantığından vazgeçilmesi gerektiği ifade edildi.

∗∗∗

SORUN BİREYSEL DEĞİL, SİSTEMATİK

CHP’li milletvekilleri Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Turan Taşkın Özer, Murat Çan ve Ali Karaoba tarafından rapora karşı sunulan muhalefet şerhinde, yenidoğan ölümlerinin münferit vakalar olarak ele alınamayacağı vurgulandı. Vekiller, bebek ölümlerinin temel nedeninin sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi olduğuna dikkat çekti. DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Ceylan Akça Cupolo da muhalefet şerhinde, yenidoğan ölümlerinin sağlıkta özelleştirme politikalarının yarattığı sistematik çöküşün sonucu olduğunu ifade etti. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat komisyon raporunun, “Bu bebek ölümleri neden yaşandı?” sorusuna net bir yanıt vermekten kaçındığını belirtti. DEVA Partisi’nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu da yaşananların sağlık sistemindeki yapısal denetim eksikliklerinin doğrudan sonucu olduğunu vurguladı.