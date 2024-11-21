Bebek ölümlerine ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu

Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı AKP Adıyaman Milletvekili İshak Şan oldu.

Komisyonda, AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş komisyon başkanvekili, AKP İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk komisyon sözcüsü, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri de AKP Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, AKP Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş, AKP İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, AKP İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, SAADET Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaоba'dan oluştu.