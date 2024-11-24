Bebek ölümünde ihmal yokmuş!

HABER MERKEZİ

Özel hastanelerin yenidoğan ünitelerinde SGK'den para almak amacıyla en az 10 bebeğin ölümüne neden olan özel hastane çetesinin 18 Kasım Pazartesi gününden bu yana süren duruşması 6. gününde de devam etti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son tutuklu sanık olan, örgüt lideri olmakla suçlanan Fırat Sarı dinlendi.

Zorunlu hizmetten sonra Reyap Hastanesi’nde çalışmaya başladığını, bir dönem bir eyleme katıldığı için "terör örgütü üyeliğinden hapis yattığını", ardından 2016'ya kadar "emniyet mensuplarıyla çalıştığını" söyledi.

İşletme denen yapıyı kendisinin kurmadığını, zaten hastanelerin işletmecileri olduğunu söyleyen Sarı, "Hastanelerde, İstanbul'da işletmeler özel sağlıkta olan bir şey. İşletme sayısı artınca hasta bulucu bir arkadaşla çalışmamız gerektiğini fark ettik, önce başka bir arkadaşla çalışıyorduk, sonra Mert'le (Giyasettin Mert Özdemir) çalışmaya başladık" dedi.

CİMER şikâyetini yaptığını iddia eden Deniz Kormaz'ın "aşırı sol gruplara üye olduğunu, vatan millet bilmediğini" iddia eden Sarı, "Bu CİMER şikâyeti onun üslubunda değil" dedi. Korkmaz'ın bunu bir siyasi eylem olarak yaptığını iddia eden Sarı, Korkmaz'ın CİMER şikâyetini yaptığını Vatan Emniyet'teki polislerin bildiğini düşündüğünü ileri sürdü.

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‘BEBEK ÖLÜMLERİ ARTACAK’

Sarı, çok sayıda hastanenin kapandığını belirterek, bunun sonuçlarının daha sonra anlaşılacağını iddia etti: “Bu hastaneler kapandı da ne oldu? Bu hastaneler kapandıktan sonra bebek ölüm oranları artacak.”

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Duruşmadan çizim. Fırat Sarı (ortada)

DEVLETLE İLİŞKİLİYDİM NE DEMEK?

Sarı, hastanelerin yenidoğan hemşiresine diğer hemşirelere göre daha fazla maaş ödemesi gerektiğini ancak bu durumun iş barışını bozduğunu belirterek “Hastaneler diğer hemşirelerle aynı maaşı ödüyordu. Biz verdiğimiz hizmetle hemşirelere ödeme yapıyorduk. Böylece yenidoğan hemşiresi daha fazla maaş almış oluyordu” dedi. Duruşma savcısı Sarı’ya “Devletle ilişki içindeydim’ dedin. Bunun yargılamayla ne ilgisi var?” diye sordu. Sarı, “Topluma kazandırma yasasıyla hapisten çıktım” dedi. Savcının bunun üzerine sorusu “Görüşüyordum’ dedin. Denetiminle mi ilgiliydi?” oldu. Sarı, “Yargılamayla ilgisi yok. Kamuoyunda infial yarattığı için söyledim” yanıtını verdi.

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117 YILDAN 582 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Fırat Sarı hakkında “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, ‘‘nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından 10 kez, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 11 kez olmak üzere toplam 177 yıldan 582’i yıla kadar hapis cezası isteniyor.