Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Halktv'nin haberine göre; ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve mal varlığına el konulan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktığı bildirildi.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, soruşturma kapsamında 5 Ocak'ta gözaltına alınmış ve 7 Ocak'ta sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Yıldırım, gözaltı sürecinde uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülmüş ve burada doku ve kan örnekleri alınmıştı.