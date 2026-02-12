Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve mal varlığına el konulan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktığı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Halktv'nin haberine göre; ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve mal varlığına el konulan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktığı bildirildi.
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, soruşturma kapsamında 5 Ocak'ta gözaltına alınmış ve 7 Ocak'ta sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.
Yıldırım, gözaltı sürecinde uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülmüş ve burada doku ve kan örnekleri alınmıştı.