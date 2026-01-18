Bebek Otel soruşturması: 'Gizli kamera bulundu' iddiası

Bebek Otel ve Şişli’deki bir rezidansla ilgili yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, gizli kameralarla kayıt alındığı ileri sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, iş insanı Muzaffer Yıldırım’a ait Bebek Otel ve Şişli’de bulunan bir rezidansla ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

Söz konusu adreslerde kumar, uyuşturucu ve özel davetli partiler düzenlendiği, bu etkinlikler sırasında gizli kamera kayıtları alındığı ileri sürüldü.

DİJİTAL MATERYAL BULUNDU

Soruşturma kapsamında daha önce yapılan aramalarda, Yıldırım’ın yaşadığı İstanbloom adlı rezidansın bir bölümünün kumarhaneye dönüştürüldüğünün tespit edildiği, poker masası, kumar çipleri, işaret aparatları ve çetele defterlerinin ele geçirildiği belirtilmişti. İddialara göre, kumar oynadığı öne sürülen 30’dan fazla iş insanının isimlerinin yer aldığı bu defterler ile birlikte rezidansın alt katındaki depoda çok sayıda dijital materyal bulundu.

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

Söz konusu depoda 30’dan fazla flaş bellek, yüzlerce CD ve güvenlik kamera sistemlerine ait kayıt cihazları ele geçirildi. Dijital materyallerin büyük bölümünün şifreli olduğu, bazı görüntülerde ise otel içindeki alanlara ait kayıtların yer aldığı iddia edildi. Bu materyallerin tamamına el konularak adliyeye gönderildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel bilirkişi heyeti oluşturuldu. Emniyet ve Jandarma'dan siber konusunda uzman isimlerin yer aldığı heyet, şifreli dijital verilerin çözümlemesini yapacak.