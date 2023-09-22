'Bebek sahilinde cinsel ilişki' davasında tahliye kararı

İstanbul Bebek sahilinde, 30 Mayıs 2022 tarihinde, Carmen Maria T. ile açık alanda cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin ardından tutuklanan Özgür Kavi'nin, delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezine imza atması koşuluyla adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İstanbul'da, açık alanda Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan Özgür Kavi'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Özgür Kavi getirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Carmen Maria T. ise duruşmaya gelmedi. Söz verilen Özgür Kavi tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, mağdure-sanık Carmen Maria T. hakkındaki yakalama kararının beklenmesine, yakalandığında akıl hastası olup olmadığının tespiti için rapor alınması için akıl ve ruh hastalıkları hastanesine yatırılmasına karar verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA ATMA KOŞULU

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atması koşuluyla Özgür Kavi'nin tahliyesine karar verdi.

Hakim, duruşmada Kavi'ye adli kontrol hükümlerine uymadığı takdirde yeniden tutuklanacağını da hatırlattı.

19 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, mağdur-sanık Carmen Maria T'nin "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede, sanığın, akıl hastalığı nedeniyle bu suçtan hapis cezası verilmeyip yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınması öngörülüyor.

İddianamede, Özgür Kavi'nin, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlarından 6 aydan 19 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

