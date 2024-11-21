Bebekleri boğan zincirin son halkası

Haber Merkezi

Yenidoğan çetesi davasının üçüncü gününde skandal savunmalar peş peşe geldi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu bulunan 22 sanık, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Tutuklu sanık hemşire Cansu Akyıldırım da iddiaları yalanladı. Çete lideri Dr. Fırat Sarı’nın sevgilisi olduğunu söyleyen Akyıldırım akıl tutulması yaşatan savunmasında hesabına motivasyon amaçlı para geldiğini savundu, Tüm bunlar da yetmedi, üstüne üstlük medyayı olayı dallandırıp budaklandırmakla suçladı. Akyıldırım’ın savunmasından dikkat çeken bölümler:

HASTAYI DANIŞMANLIK ŞİRKETİ TAKİP ETMİŞ

2012 ile 2019 arasında farklı hastanelerin yoğun bakım servislerinde çalıştım. Esenyurt Reyap, Birinci Hastanesi, TRG Hastanesi’nde de. Bir örgüt veya çete olduğunu da düşünmüyorum. Danışmanlık hizmeti aldığımız bir şirket vardı. Hastaları danışırdık. Bir hastada sıkıntı olması durumunda İlker Gönen’e ulaşırdık.

Cansu Akyıldırım

PARA TRANSFERİNE MOTİVASYON SAVUNMASI

Birinci Hastanesi'nde çalışıyordum. Medisense isimli şirketten danışmanlık hizmeti alıyorduk. Doktor Mehmet Gürül’le çalıştık. Herhangi bir sıkıntıda İlker Gönen ile görüşüyorduk. Fırat bey bana para gönderirdi. Motivasyon amaçlı çalışanlara dağıtılmak üzere, ben de dağıtırdım.

FİLM ÇEKİLİRKEN KALBİ DURDU

Yoğun bakımda ölen Kadan Bebek TRG Hospital'de doğdu. Birinci Hastanesi’nde çalışıyordum, Fırat bey istedi gönüllü olarak TRG Hospital’e gittim. Bebek geldiğinde mosmordu. Kapıya en yakın olan yoğun bakım kısmına aldım. Oksijen verip Dursun beyi aradım. İlker Bey de telefonda dinliyordu. Akciğer filmi çekilmesi gerekiyordu” şeklindeki konuşmayı hatırlamıyorum.

3. BASAMAĞI ENTÜBE GÖSTERİN

Tapede 'entübe gösterin' denilen ifade ise şudur Fırat Sarı bize öyle söylüyordu. Değişiklik yapılmasını istiyordu biz de hemşirelere söylüyordu. 3. basamakta entübe gösterilmesini istiyordu. Maddi çıkar için SGK'den para alıyorlardı.

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HEMŞİRE DE UNUTMUŞ

Tutuklu sanık hemşire Çağla Durmuş, ortada bir örgüt olmadığını düşündüğünü söyledi. Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği iddianamede yer alan Havvanur Karakoç isimli bebeğin ölümünden sorumlu tutulanlardan biri olan sanık Çağla Durmuş, şunları söyledi: "Karakoç bebek kötüleştiğinde hemşire beni çağırdı. Bebeği entübe edip hemen müdahaleye başladık. Ben ilk ifademde doktorun orada olmadığını söylemiştim ama oradaydı. Sonradan hatırladım. Hastaya damar yolu açıldı. Ama hasta dönmedi" dedi. Tapelerde yer alan "Ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın, bırakıyorum" ifadesine ilişkin Durmuş şöyle dedi: Artık düşünmeyi bırakmak anlamında. Makinede ayarsızlık olduğu için değerler bir çıkıp bir iniyordu. İhmal etmek anlamında değil.

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TELEFONLA TEDAVİ

Kaya bebeğin ölümüyle suçlanan Damla Atak şu savunmayı yaptı: "Doktor hastaneden ayrıldı. Batuhan Çetin’i bana gece sorumlusu olarak tanıttılar. Ben de acil tıp teknisyeniyim. Benim de sorumluluk almamam gerekiyordu. Tapelerde Batuhan hastanın kötüleştiğini söylüyor. ‘Kötüleşirse tüpünü çekersin’ diyor Rıza bey."

Doktor Rıza Keykubad da hakim karşısına yazılı savunmasıyla çıktı. Kaya bebeğin ölümünden sorumlu tutulan Doktor iddiaları kabul etmedi. Kaya bebeğin avukatı tepki gösterip "Babası, bebeği morgdan bisküvi kutusuyla alıp 1,5 saat boyunca taşımak zorunda kalmıştır" dedi.