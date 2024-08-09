Bebeklerin dişleri neden çürür? Bebeklerde diş bakımı nasıl olmalı? Çocukların dişleri neden çürür?

Bebeklerde süt emzirme süresinin 2 yılın üstüne çıkması durumunda bebeklerin çiğneme alışkanlığı kazanmasını geciktirdiği ve sütün içinde bulunan laktozun diş çürütme riskini artırdığına işaret eden Pedodonti (Çocuk Diş) Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Peyman Özlem Türk, “Çocukların diş kontrolleri ilk süt dişlerinin sürmesiyle yaklaşık olarak altıncı ayda başlamalıdır. Çocukların ilk diş hekimi ziyareti hem kliniğe alışmalarını sağlamak hem de ebeveynleri tarafından doğru bir ağız bakımı yapılmasını sağlamak için oldukça önemlidir. Yaklaşık olarak 6. ayda ilk süt dişinin sürmesiyle diş hekimi ziyaret edilmelidir” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN DİŞLERİ NEDEN ÇÜRÜR?

Dr. Öğr. Üyesi Türk, çocuklarda diş çürüğüne yol açan sebepleri açıkladı:

Çürük yapıcı özellikteki karbonhidrat içerikli gıdaların çocuklar tarafından sık tüketilerek ağızda uzun süre bekletilmesi,

Bebeklik ve çocukluk döneminde ağız hijyeninin sağlanamaması,

Özellikle gece boyunca biberon ya da emzik yoluyla süt tüketimi,

Geceleri emzirme sırasında ağızda kalan süt artıkları, 3 yaş altı çocuklardaki çürüklerin en büyük nedenidir.

ÇÜRÜK DİŞLER NE ZAMAN TEDAVİ EDİLMELİ?

“Çocukların dişlerindeki çapraşıklığının genetik dışındaki en büyük sebebi, süt dişi çürüklerinin zamanında tedavi edilmemesiyle çenede yer kaybı olmasıdır. Bu yüzden süt dişindeki problemler bir an önce tedavi edilmeli ve süt dişi düşme zamanı gelene kadar ağızda tutulmaya çalışılmalıdır” diyen Türk, ek olarak annelerin de emzirme sonrası bebeklerinin dişlerini mutlaka temizlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.