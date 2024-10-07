Beceriksizlikten ormanlar kül oldu

Türkiye'nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınlarına müdahalede yaşanan zafiyete yönelik çarpıcı bir belge ortaya konuldu. Orman yangınlarına müdahale ihalesini alan şirketin taşerona devrettiği yakıt tankeri işinin, ödeme yapılamadığı için gerçekleştirilemediği öğrenildi.

Orman yangınlarına müdahale kapsamında gerçekleştirilen hizmet alım ihalelerinden biri, MGI isimli şirkete verildi. Şirkete, teslim ettiği her helikopter için en az 10 ton kapasiteli yakıt tankeri bulundurma zorunluluğu getirildi. Öte yandan, tankerlerin en az beş ton yakıt ile doldurulması da ihale kapsamında imzalanan sözleşme ile hükme bağlandı.

Şirket, tankerleri başka bir alt taşerondan kiraladı. CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’na ulaşan belgeler ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Belgelerde, ihaleyi kazanan şirketin alt taşerona gerekli ödemeyi yapmadığı belirtildi.

TANKERLER GERİ ÇEKİLDİ

Orman yangınlarına müdahalede büyük zafiyet yaşanmasına yol açan ihmaller zinciri, tam da bu noktada başladı. Taşeron firmanın, ödeme alamadığı gerekçesiyle tankerleri geri çektiği tespit edildi. Orman yangınlarına müdahalede MGI’nın sorumluluğunda olan alanların büyük bölümünde akaryakıt tankeri olmadığı bildirildi. Bazı helikopterlerin, akaryakıt olmadığı için kalkış yapamadığı kaydedildi.

OGM SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Yüklenici firmanın getirdiği helikopterlerin parasını alamadığı için kalkış yapmadığı iddialarını da anımsatan CHP’li Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orman Genel Müdürlüğü aynı gün süratle açıklama yaparak, iddiaları yalanlamıştı. Ancak doğruluğu tutanaklarla belgelenen iddialarla ilgili OGM bir adeta ölüm sessizliğine bürünmüş durumda. Yangın helikopteriyle ilgili tek iddia maalesef bu da değil. Yüklenici firma MGI’nın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği de aşikar. Sözleşmeye göre, firmanın 35 adet hafif sınıf helikopter yerine 24 tane, 10 adet gece görüş helikopteri yerine ise sadece bir tane teslim ettiği iddia ediliyor.

NEDEN GÖZ YUMULUYOR?

Tutanaklara göre MGI, alt taşerona karşı yükümlülüklerini yerine getiremiyor. OGM neden bu duruma seyirci kalıyor? OGM hem sözleşmeden az helikopter teslim edilmesine göz yumuyor hem de teslim edilen helikopterlerin ödemeleri yapılmadığı için yakıt tankersiz kalmasına… Bu durum ve OGM'nin durum karşındaki kayıtsızlığı resmen skandaldır. Ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımız sahipsiz değildir. Bu işi layıkıyla yapacak onlarca firma varken neden bu duruma ve firmaya göz yumuluyor?”