BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın 19 ilçede elektrikler kesilecek
BEDAŞ İstanbul'un 19 ilçesinde yarın elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Bakım ve onarım nedeniyle yapılacak kesintiler bazı bölgelerde 8 saate kadar sürebilecek.
İstanbul’da 19 ilçesinde yarın (29 Ocak 2026 Perşembe) elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler 8 saate kadar sürebilecek.
Kesintiden etkilenecek ilçeler ve başlıca mahalleler şöyle:
ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANACAK 19 İLÇE
Kağıthane
Beyoğlu
Eyüpsultan
Büyükçekmece
Bahçelievler
Fatih
Esenyurt
Gaziosmanpaşa
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bakırköy
Beylikdüzü
Sarıyer
Sultangazi
Zeytinburnu
Silivri
Küçükçekmece
Şişli
KESİNTİ SAATLERİ VE ETKİ
Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve çalışmanın kapsamına göre bazı mahallelerde yaklaşık 8 saat sürebilecek.
Çalışmaların yürütüleceği bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları öneriliyor.
BİLGİ KAYNAĞI VE TAKİP
Kesinti programına ilişkin detaylı ilçe ve mahalle bazlı liste ile saat bilgilerine BEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.