BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın 19 ilçede elektrikler kesilecek

İstanbul’da 19 ilçesinde yarın (29 Ocak 2026 Perşembe) elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler 8 saate kadar sürebilecek.

Kesintiden etkilenecek ilçeler ve başlıca mahalleler şöyle:

ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANACAK 19 İLÇE

Kağıthane

Beyoğlu

Eyüpsultan

Büyükçekmece

Bahçelievler

Fatih

Esenyurt

Gaziosmanpaşa

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bakırköy

Beylikdüzü

Sarıyer

Sultangazi

Zeytinburnu

Silivri

Küçükçekmece

Şişli

KESİNTİ SAATLERİ VE ETKİ

Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve çalışmanın kapsamına göre bazı mahallelerde yaklaşık 8 saat sürebilecek.

Çalışmaların yürütüleceği bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları öneriliyor.

BİLGİ KAYNAĞI VE TAKİP

Kesinti programına ilişkin detaylı ilçe ve mahalle bazlı liste ile saat bilgilerine BEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.