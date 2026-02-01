BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın 21 ilçede elektrikler kesilecek

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar nedeniyle yarın sabah erken saatlerden itibaren Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Sarıyer ve Fatih başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak.

Bazı bölgelerde kesintilerin 7 ila 9 saat sürmesi beklenirken, iki ilçedeki belirli mahallelerde elektriklerin gece yarısından sonra kesileceği ve sabah saatlerine kadar verilemeyeceği bildirildi.

Planlı kesintilerden etkilenecek ilçeler şöyle sıralandı:

Küçükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Sarıyer, Arnavutköy, Bayrampaşa, Bahçelievler, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Şişli, Esenler, Beyoğlu, Sultangazi, Esenyurt, Fatih, Beylikdüzü, Bağcılar, Kağıthane, Avcılar, Başakşehir ve Güngören.

KESİNTİ SAATLERİ VE ETKİ

Kesintiler çalışmanın kapsamına göre bazı mahallelerde yaklaşık 9 saat sürebilecek.

Çalışmaların yürütüleceği bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları öneriliyor.

BİLGİ KAYNAĞI VE TAKİP

Kesinti programına ilişkin detaylı ilçe ve mahalle bazlı liste ile saat bilgilerine BEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.