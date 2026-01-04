BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da bugün 7 ilçede elektrik kesintisi

BEDAŞ’ın yayımladığı planlı bakım ve çalışma programına göre, bugün İstanbul’da Silivri, Sarıyer, Çatalca, Bahçelievler ve Avcılar’ın bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

SİLİVRİ

Saat: 09.00 – 17.00

Nedeni: Yatırım Programı Çalışması

Etkilenecek mahalle ve sokaklar:

Büyük Çavuşlu Mahallesi:

Nargile Çıkmazı, Narlıkapı, Narlıtepe, Nato, Nazlı, Ocak, Peri, Pıtır, Piyade, Safahat, Saklıbahçe, Sakin Çıkmazı, Sarıdağ, Sarıefe, Sarıçalı, Sarraf, Sazlık, Selen, Sencer, Seramik, Serin, Sevdalı, Sezon, Subaşı, Sungur Alp, Şüphan, Tahtalı, Tan, Tane, Tarlabaşı, Tepeli Çıkmazı ve civarı.

Büyük Çavuşlu Mahallesi (diğer sokaklar):

Hızıroğlu, Hükümdar, Hüzün, Hisarönü, Kanun, Karakartal, Katibim, Kestirme, Ketendere, Kocayemiş, Kuvvet, Köyaltı, Kültürlü, Kimya, Martıkusu, Mehmet Ali Uzer, Mekan, Merhamet, Mersinağacı, Mısır, Mukaddes, Münevver, Milli Mücadele, Nadiren, Nakil, Nalbant ve civarı.

Büyük Çavuşlu Mahallesi (diğer sokaklar):

Cemşit, Coşku, Cingöz, Dargeçit, Demokrasi, Deniz Yıldızı, Durgun, Ergenekon, Esaret, Fen Çıkmazı, Fırfır, Fiyonk, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Gök, Gölbaşı, Gölet, Gölyanı, Gülbembe, Güven, Girgin, Hancıoğlu, Haritacılar, Harşit, Hasfırın, Havancı, Hayırlı, Hayrabolu ve civarı.

Beyciler Mahallesi:

Yardımcı, Yenice Çıkmazı, Yesevi, Çalılı, Çelenk, Çınarlı, Öztek İnşaat, İstasyon, Şamil, Şehit Teğmen Bahtiyar Toprak, Şengül, Şentürk sokakları.

Büyük Kılıçlı Mahallesi:

Pamuklar Sokak.

Büyük Çavuşlu Mahallesi (ek):

Aldemir, Alem, Arılı, Arşimet, Atik, Bayındır, Başpınar, Boş, Büyükçavuşlu, Birlik, Birinci Sokak ve civarı.

Beyciler Mahallesi (ek):

Akyar, Bademli, Balık, Bardakçı Çıkmazı, Bestekar, Canbaz, Cumhur, Doğruluk, Fıkra Çıkmazı, Gelibolu, Gökyüzü, Hacı Yakup, Ilgıt, Kadastro, Kahraman, Karşıyaka, Liman, Mektup Çıkmazı, Mudanya, Miray Çıkmazı, Parlak, Poyrazoğlu, Saruhan, Villa Çıkmazı ve civarı.

SARIYER

Saat: 00.00 – 07.00

Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenecek mahalleler:

Ayazağa, Baltalimanı, Darüşşafaka, Emirgan, Maden, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, Rumeli Hisarı, İstinye ve civarı.

ÇATALCA

Saat: 09.00 – 17.00

Nedeni: Yatırım Programı Çalışması

Etkilenecek yerler:

Nakkaş Mahallesi, Mühendis Sokak ve civarı.

BAHÇELİEVLER

Saat: 07.00 – 15.00

Nedeni: Yatırım Programı Çalışması

Etkilenecek yerler:

Zafer Mahallesi, Bahargülü, Batarya, Yıldırım Beyazıt, Çam 1 Sokak ve civarı.

AVCILAR

Saat: 09.00 – 17.00

Nedeni: Yatırım Programı Çalışması

Etkilenecek yerler:

Üniversite Mahallesi; Aşık Mahzuni, Nergis, Uran, Civan, Dilber, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Erguvan, Selvi, Zambak, Çardak Sokak ve civarı.

ARNAVUTKÖY

Saat: 09.00 – 17.00

Nedeni: Yatırım Programı Çalışması

Etkilenecek mahalle ve sokaklar:

Hadımköy Mahallesi: 75. Yıl, Acaröz, Ayasofya, Gök, Serin, Ziya Meriç, İzci Sokak

Hastane Mahallesi: Ayasofya, Cabbar, Gökyüzü, Hadımköy-İstanbul, Süheyla, Terakki, Zemin Sokak

Ömerli Mahallesi: 75. Yıl, Arefe Sokak ve civarı