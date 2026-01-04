BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da bugün 7 ilçede elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 4 Ocak 2026 Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintiler ilçe, mahalle ve sokak bazında farklı saat aralıklarında yapılacak. Toplamda 7 ilçede kesinti uygulanacak.
BEDAŞ’ın yayımladığı planlı bakım ve çalışma programına göre, bugün İstanbul’da Silivri, Sarıyer, Çatalca, Bahçelievler ve Avcılar’ın bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.
SİLİVRİ
Saat: 09.00 – 17.00
Nedeni: Yatırım Programı Çalışması
Etkilenecek mahalle ve sokaklar:
Büyük Çavuşlu Mahallesi:
Nargile Çıkmazı, Narlıkapı, Narlıtepe, Nato, Nazlı, Ocak, Peri, Pıtır, Piyade, Safahat, Saklıbahçe, Sakin Çıkmazı, Sarıdağ, Sarıefe, Sarıçalı, Sarraf, Sazlık, Selen, Sencer, Seramik, Serin, Sevdalı, Sezon, Subaşı, Sungur Alp, Şüphan, Tahtalı, Tan, Tane, Tarlabaşı, Tepeli Çıkmazı ve civarı.
Büyük Çavuşlu Mahallesi (diğer sokaklar):
Hızıroğlu, Hükümdar, Hüzün, Hisarönü, Kanun, Karakartal, Katibim, Kestirme, Ketendere, Kocayemiş, Kuvvet, Köyaltı, Kültürlü, Kimya, Martıkusu, Mehmet Ali Uzer, Mekan, Merhamet, Mersinağacı, Mısır, Mukaddes, Münevver, Milli Mücadele, Nadiren, Nakil, Nalbant ve civarı.
Büyük Çavuşlu Mahallesi (diğer sokaklar):
Cemşit, Coşku, Cingöz, Dargeçit, Demokrasi, Deniz Yıldızı, Durgun, Ergenekon, Esaret, Fen Çıkmazı, Fırfır, Fiyonk, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Gök, Gölbaşı, Gölet, Gölyanı, Gülbembe, Güven, Girgin, Hancıoğlu, Haritacılar, Harşit, Hasfırın, Havancı, Hayırlı, Hayrabolu ve civarı.
Beyciler Mahallesi:
Yardımcı, Yenice Çıkmazı, Yesevi, Çalılı, Çelenk, Çınarlı, Öztek İnşaat, İstasyon, Şamil, Şehit Teğmen Bahtiyar Toprak, Şengül, Şentürk sokakları.
Büyük Kılıçlı Mahallesi:
Pamuklar Sokak.
Büyük Çavuşlu Mahallesi (ek):
Aldemir, Alem, Arılı, Arşimet, Atik, Bayındır, Başpınar, Boş, Büyükçavuşlu, Birlik, Birinci Sokak ve civarı.
Beyciler Mahallesi (ek):
Akyar, Bademli, Balık, Bardakçı Çıkmazı, Bestekar, Canbaz, Cumhur, Doğruluk, Fıkra Çıkmazı, Gelibolu, Gökyüzü, Hacı Yakup, Ilgıt, Kadastro, Kahraman, Karşıyaka, Liman, Mektup Çıkmazı, Mudanya, Miray Çıkmazı, Parlak, Poyrazoğlu, Saruhan, Villa Çıkmazı ve civarı.
SARIYER
Saat: 00.00 – 07.00
Nedeni: Bakım Programı Çalışması
Etkilenecek mahalleler:
Ayazağa, Baltalimanı, Darüşşafaka, Emirgan, Maden, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, Rumeli Hisarı, İstinye ve civarı.
ÇATALCA
Saat: 09.00 – 17.00
Nedeni: Yatırım Programı Çalışması
Etkilenecek yerler:
Nakkaş Mahallesi, Mühendis Sokak ve civarı.
BAHÇELİEVLER
Saat: 07.00 – 15.00
Nedeni: Yatırım Programı Çalışması
Etkilenecek yerler:
Zafer Mahallesi, Bahargülü, Batarya, Yıldırım Beyazıt, Çam 1 Sokak ve civarı.
AVCILAR
Saat: 09.00 – 17.00
Nedeni: Yatırım Programı Çalışması
Etkilenecek yerler:
Üniversite Mahallesi; Aşık Mahzuni, Nergis, Uran, Civan, Dilber, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Erguvan, Selvi, Zambak, Çardak Sokak ve civarı.
ARNAVUTKÖY
Saat: 09.00 – 17.00
Nedeni: Yatırım Programı Çalışması
Etkilenecek mahalle ve sokaklar:
Hadımköy Mahallesi: 75. Yıl, Acaröz, Ayasofya, Gök, Serin, Ziya Meriç, İzci Sokak
Hastane Mahallesi: Ayasofya, Cabbar, Gökyüzü, Hadımköy-İstanbul, Süheyla, Terakki, Zemin Sokak
Ömerli Mahallesi: 75. Yıl, Arefe Sokak ve civarı