BEDAŞ, tarih vererek İstanbul için elektrik kesintisi uyarısında bulundu
BEDAŞ, İstanbul'da 30 Ekim Perşembe günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yarın (30 Ekim Perşembe) için İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısında bulundu.
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada kentte 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı.
KESİNTİ YAPILACAK İLÇELER
Kesinti yapılacak ilçeler şöyle açıklandı:
• Arnavutköy
• Avcılar
• Bağcılar
• Bahçelievler
• Bakırköy
• Başakşehir
• Bayrampaşa
• Beşiktaş
• Beylikdüzü
• Beyoğlu
• Büyükçekmece
• Çatalca
• Esenler
• Esenyurt
• Eyüpsultan
• Fatih
• Gaziosmanpaşa
• Güngören
• Kağıthane
• Sarıyer
• Sultangazi
• Şişli
• Zeytinburnu
Elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokak bilgileriyle elektrik kesinti saatlerinin tamamı, BEDAŞ’ın internet sitesinde yer alıyor.