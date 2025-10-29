Giriş / Abone Ol
BEDAŞ, tarih vererek İstanbul için elektrik kesintisi uyarısında bulundu

BEDAŞ, İstanbul'da 30 Ekim Perşembe günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Güncel
  • 29.10.2025 18:47
  • Giriş: 29.10.2025 18:47
  • Güncelleme: 29.10.2025 19:47
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depo Photos

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yarın (30 Ekim Perşembe) için İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısında bulundu.

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada kentte 23 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı.

KESİNTİ YAPILACAK İLÇELER

Kesinti yapılacak ilçeler şöyle açıklandı:

• Arnavutköy

• Avcılar

• Bağcılar

• Bahçelievler

• Bakırköy

• Başakşehir

• Bayrampaşa

• Beşiktaş

• Beylikdüzü

• Beyoğlu

• Büyükçekmece

• Çatalca

• Esenler

• Esenyurt

• Eyüpsultan

• Fatih

• Gaziosmanpaşa

• Güngören

• Kağıthane

• Sarıyer

• Sultangazi

• Şişli

• Zeytinburnu

Elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokak bilgileriyle elektrik kesinti saatlerinin tamamı, BEDAŞ’ın internet sitesinde yer alıyor.

