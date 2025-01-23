Bedel 1,5 milyar TL ancak icraat yok

Şırnak’ın Silopi İlçesine bağlı Başverimli beldesinde yapılan yol yapım ihalesinde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.

Başverimli Belediye Başkanlığı tarafından 20 bin metreküp stabilize dolgu malzemesi alımı için ihale yapıldı. İhaleyi Öz Furkan Hafriyat isimli firma adına Hüseyin Aşlığ, 1 milyar 570 milyon TL bedel ile aldı. Yapılan ihale kapsamında alınan malzemenin, beldedeki Bahçelievler Mahallesi’nde yol yapım için kullanılacağı belirtildi. Firma ile 1 Ekim 2024 tarihinde sözleşme imzalandı. İşin bitirilme tarihi ise 1 Ocak 2025 olarak belirlendi. Ancak yol yapımı belirlenen tarihte gerçekleştirilmedi.

BİLİRKİŞİ TALEBİ

Olayı CHP’li meclis üyeleri yargıya taşıdı. Başverimli Belediye Başkanı ve Komisyon Başkanı Medeni Tatar, Komisyon üyesi Sekvan Tatar, Komisyon üyesi Şükran Şan ve Yüklenici firma sahibi Hüseyin Aşlığ hakkında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Verilen şikâyet dilekçesinde “İmzalanan sözleşmeden 10 gün sonra ‘Kantar fişlerinden ön incelemenin yapıldığı anlaşılmış olup, 1 Ekim 2024 tarih ve 1610 Sayılı Başkanlık Oluru ile İhale Komisyonumuz, yüklenici Öz Furkan Hafriyat isimli firma adına Hüseyin Aşlığ hazır olduğu halde 11 Ekim 2024’te yüklenici tarafından temin edilmiş. Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı görüldü’ denilmek suretiyle 11 Ekim 2024’te işin tamamlandığı ve beldeye 20 bin metreküp stabilize dolgu malzemesinin sözde temin edildiği ve işin bitirildiği belirtildi” denildi.

‘KEŞİF YAPILSIN’

Dilekçede, söz konusu ihale kapsamında malzemenin alınmadığı kaydedilerek bölgede keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması talep edildi. Dilekçede şöyle devam edildi: “Medeni Tatar ve teslim alma komisyonu tarafından malzeme alımı gerçekleşmiş gibi gösterilmiştir. Bahçelievler Mahallesi’nde 2020 yılından bu yana bahse konu stabilize dolgu malzemesinin kullanılması için herhangi bir yol yapım çalışması bulunmamaktadır. Mahallenin yolsuz olmasına ve herhangi bir yol çalışması yapılmamasına rağmen belediye bütçesinden 1.570.000.000 TL’nin belediye başkanı ve teslim alım komisyonu tarafından yol yapımı için gösterilmesi kabul edilebilir değildir.”

Konuya ilişkin CHP’li meclis üyeleri, BirGün’e yaptıkları açıklamada ise sürecin takipçisi olacaklarını söyleyerek “Ortada bir usulsüzlük var. 20 bin ton dolgu malzemesi alındığı bile ileri sürülüyor. Alanın çapı belli. Bu durumu Cumhurbaşkanlığına ve ilgili bakanlıklara ilettik kimseden ses çıkmıyor. Bu çıkan paraya karşı herkes sessiz” dedi.

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BAKANLIK ÖNERGEYE YANIT VERMEDİ

Öte yandan CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, konuyu meclis gündemine taşıyarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakanlık önergeye yanıt vermedi. Tanal’ın konuya ilişkin soruları şöyleydi:

•Bahçelievler Mahallesi’nde yol yapım çalışması yapıldı mı?

•Çalışma yapılmış ise bu çalışma ihale ile mi gerçekleştirildi? Yapıldıysa bu ihalenin tarihi nedir ve ihale hangi şirkete verilmiştir?

•Stabilize yol yapım işi için çıkılan ihalenin bedeli ne kadardır?

•İhaleye uygun olarak çalışmalar yürütülmüş müdür?

•İhale şartnamesine göre iş bitirilmiş olup teslim edilmiş midir? Eğer teslim edilmemiş ise gerekçesi nedir?