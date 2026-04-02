Bedelli askerliğin ücreti arttı

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla birlikte bedelli askerliğe yüzde 25 zam uygulanması öngörülüyor. Böylece Askeralma Kanunu'nda yapılan değişiklikle bedelli askerlik ücreti 417 bin TL'ye yükseldi.

Kanunda dikkat çeken bir diğer madde ise engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında belirlenen taşıtlar için ÖTV istisnası uygulanması oldu.