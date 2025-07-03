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Bedelli askerlik 280 bin 875 TL oldu

Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 280 bin 875 TL oldu.

Güncel
  • 03.07.2025 10:23
  • Giriş: 03.07.2025 10:23
  • Güncelleme: 03.07.2025 10:25
Kaynak: İHA
Bedelli askerlik 280 bin 875 TL oldu
Fotoğraf: AA

Bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL'den 280 bin 875 TL'ye yükseldi.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak.

Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL'ye çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

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