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Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. MSB sonuçlara, e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından ulaşılabileceğini açıklandı.

Güncel
  • 23.01.2025 11:08
  • Giriş: 23.01.2025 11:08
  • Güncelleme: 23.01.2025 11:14
Kaynak: Haber Merkezi
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir.

Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz." 

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