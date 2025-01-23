Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. MSB sonuçlara, e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından ulaşılabileceğini açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz" denildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir.
Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz."