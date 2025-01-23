Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz."