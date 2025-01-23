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Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Ajans Haberleri
  • 23.01.2025 12:27
  • Giriş: 23.01.2025 12:27
  • Güncelleme: 23.01.2025 12:27
Kaynak: AA
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz."

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