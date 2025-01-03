Bedelli askerlik ücreti belli oldu

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından yeni yılda bedelli askerlik ücreti de kesinleşti.

Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun ve memur zammının kesinleşmesiyle bedelli askerlik ücreti 243 bin TL oldu.

2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31'lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182.609 TL'den 217.871 TL'ye yükselmişti.

Kesin rakamlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Bedelli askerlik başvurusu yapacak adaylar, açıklanacak yeni ücrete göre ödemelerini gerçekleştirecekler.