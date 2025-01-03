Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlendi. Buna göre 2025'te bedelli askerlik ücreti 243 bin TL oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından yeni yılda bedelli askerlik ücreti de kesinleşti.
Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun ve memur zammının kesinleşmesiyle bedelli askerlik ücreti 243 bin TL oldu.
2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31'lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182.609 TL'den 217.871 TL'ye yükselmişti.
Kesin rakamlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak.
Bedelli askerlik başvurusu yapacak adaylar, açıklanacak yeni ücrete göre ödemelerini gerçekleştirecekler.