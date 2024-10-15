Bedelli askerlik ücretine zam yolda: Tarih verildi, ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücretine ocak ayında zam bekleniyor. 2024’te 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin yeni yılın ilk yarısında 242 bin 555 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Enflasyon seviyesinin etkili olduğu bedelli askerlik ücretleri her yıl güncelleniyor. Uzmanlar, enflasyon oranının yüksek seyrinin devam etmesi halinde bedelli askerlik ücretine zam gelebileceğini söylemişti. Temmuz 2024 döneminde yüzde 19,31’lik memur zammı ile 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükselen bedelli askerlik ücretinin 2025’te ne kadar olacağı merak ediliyor.

242 BİN LİRAYI AŞMASI BEKLENİYOR

TGRT'de yer alan habere göre; memur maaş katsayısına endekslenen bedelli askerlik tutarı 2025 Ocak için yeniden artacak. 6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik enflasyon tahminine göre, yüzde 11,33 olacak. 2024’te 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin yeni yılın ilk yarısı için 25 bin TL’ye yakın artacağı tahmin ediliyor. Bu oran 2025 bedelli askerlik ücretini 242 bin 555 lira seviyesine çıkaracak.

3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

TÜİK Aralık enflasyonunu 3 Ocak günü saat 10.00’da duyuracak. Yeni bedelli askerlik ücreti belli olmadan 24 bin 684 TL daha az ödemek için ise sadece birkaç aylık bir süre kaldı.