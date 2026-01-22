Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bakanlık, celp dönemleri ile birlik yerlerinin elektronik ortamda belirlendiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik yükümlülerinin celp dönemleri ve birlik yerlerinin, sınıflandırma kurulu huzurunda ve dışarıdan müdahaleye kapalı bir yazılım sistemi aracılığıyla belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, yükümlülerin sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenebileceği ifade edildi. Ayrıca talep edilmesi hâlinde, celp dönemi değişikliğinin kontenjanlar dâhilinde e-Devlet’te yer alan “Askerliğim” uygulaması üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet kapısından ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Talep etmeniz hâlinde celp dönemi değişikliğinizi celp dönemleri kontenjanları dâhilinde e-Devlet kapısı “Askerliğim” uygulamasından yapabilirsiniz.

Ayrıca, MSB Mobil uygulamamızdan da sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz."