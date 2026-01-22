Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında bedelli askerlik kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin celp ve birlik yerlerinin belirlendiğini duyurdu. Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden öğrenilebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bakanlık, celp dönemleri ile birlik yerlerinin elektronik ortamda belirlendiğini açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik yükümlülerinin celp dönemleri ve birlik yerlerinin, sınıflandırma kurulu huzurunda ve dışarıdan müdahaleye kapalı bir yazılım sistemi aracılığıyla belirlendiği belirtildi.
Açıklamada, yükümlülerin sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenebileceği ifade edildi. Ayrıca talep edilmesi hâlinde, celp dönemi değişikliğinin kontenjanlar dâhilinde e-Devlet’te yer alan “Askerliğim” uygulaması üzerinden yapılabileceği kaydedildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet kapısından ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Talep etmeniz hâlinde celp dönemi değişikliğinizi celp dönemleri kontenjanları dâhilinde e-Devlet kapısı “Askerliğim” uygulamasından yapabilirsiniz.
Ayrıca, MSB Mobil uygulamamızdan da sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz."
Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2026
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir.
Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden… pic.twitter.com/SGq9CSvYfB