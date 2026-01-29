Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2026 yılı 1. dönem (Şubat - Mart - Nisan) celp ve sevk kapsamında yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını duyurdu. Sonuçlar e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

SINIFLANDIRMA SONUÇLARI DUYURULDU

Şubat, Mart ve Nisan dönemlerinde silah altına alınacak yükümlüler için askerlik yerleri açıklandı. Sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 itibarıyla erişime açıldı.

Yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden görüntüleyebiliyor. Aynı sorgulama askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor.

CELP VE SEVK TAKVİMİ

Yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri 1. grup için 5 Şubat 2026, 2. grup için 5 Mart 2026, 3. grup için 2 Nisan 2026 olarak paylaşıldı.

SEVK BELGELERİNE ERİŞİM

Sevk belgeleri e-Devlet'ten alınabiliyor. 1. grupta sevke tabi olanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren, 2. ve 3. grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinden 10 gün önce belgelerine erişebiliyor.