Bedelli askerlik yerleri sorgulama: MSB 2026 Ocak bedelli askerlik yerleri açıklandı! Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı, 2026 Ocak celbi kapsamında askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile birlikte, 2026 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları erişime açıldı. Uzun süredir “Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?” sorusuna yanıt arayan adaylar için beklenen gün geldi.

MSB tarafından paylaşılan bilgilere göre, bedelli askerlik yapacak yükümlüler askerlik yerlerini e-Devlet, MSB Mobil uygulaması ve askerlik şubeleri üzerinden öğrenebilecek. Sevk tarihi, birlik bilgileri ve celp dönemleri de sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

2026 OCAK BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Evet, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, başvurularını tamamlayan ve bedelli askerlik ücretini yatıran adaylar, sınıflandırma sonuçlarını resmi sorgulama ekranları üzerinden görüntüleyebiliyor.

2025 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler, 2026 yılı içerisinde belirlenen celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2026 Ocak bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemi birden fazla resmi kanal üzerinden yapılabiliyor. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre yükümlüler, aşağıdaki yöntemlerle askerlik yerlerini öğrenebilir:

e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama

MSB Mobil uygulaması

Bağlı bulunulan askerlik şubeleri

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları, e-Devlet’te yer alan “Askerliğim” hizmeti üzerinden görüntülenebiliyor. Adaylar, birlik bilgileri ve sevk tarihlerini bu ekran aracılığıyla öğrenebiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2026 Ocak bedelli askerlik sevk tarihi 5 Şubat 2026 olarak belirlendi. Bu tarihte silah altına alınacak yükümlüler, kendilerine bildirilen birliklerde temel askerlik eğitimine başlayacak.

2026 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin 2026 yılı içerisinde sevk edileceği tarihler şu şekildedir:

Celp Dönemi Sevk Tarihi Ocak Celbi 05 Şubat 2026 Mart Celbi 05 Mart 2026 Nisan Celbi 02 Nisan 2026 Haziran Celbi 04 Haziran 2026 Temmuz Celbi 02 Temmuz 2026 Ağustos Celbi 06 Ağustos 2026 Eylül Celbi 03 Eylül 2026 Ekim Celbi 01 Ekim 2026 Kasım Celbi 05 Kasım 2026 Aralık Celbi 03 Aralık 2026

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş (333.089,04 TL) olarak belirlendi. MSB, 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Bedelli askerlik ücretini süresi içerisinde yatıran ve başvuru işlemlerini tamamlayan yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından askerlik yerlerini öğrenme hakkı kazandı.

Bedelli askerlik yerleri 2026 açıklandı mı?

Evet, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 2026 yılı bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri açıklandı.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

Sınıflandırma sonuçları e-Devlet, MSB Mobil uygulaması ve askerlik şubeleri üzerinden öğrenilebilir.

2026 Ocak bedelli askerlik sevk tarihi ne zaman?

2026 Ocak celbi kapsamında bedelli askerlik sevk tarihi 5 Şubat 2026 olarak belirlendi.

Bedelli askerlik ücreti 2026 yılında kaç TL?

2026 yılı bedelli askerlik ücreti 333.089,04 TL olarak açıklandı.

2026 Ocak bedelli askerlik yerleri sorgulama süreciyle birlikte yükümlüler, askerlik görevlerini hangi birliklerde ve hangi tarihte yapacaklarını netleştirmiş oldu. MSB tarafından paylaşılan resmi bilgiler doğrultusunda, sevk ve celp sürecine ilişkin tüm detaylar e-Devlet ve MSB kanalları üzerinden takip edilebiliyor.