Bedelli askerlik yerlerinin açıklanması otobüs bileti aramalarını artırdı

İSTANBUL (AA) - Seyahat sitesi Enuygun'un verileri, bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin açıklanmasından sonraki 5 saat içinde otobüs bileti aramalarının yüzde 106,02 arttığını ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin 23 Ocak'ta açıklamasıyla otobüs bileti aramalarında da artış yaşandı.

Enuygun'un verilerine göre, askerlik yerlerinin duyurulmasından sonraki 5 saat içinde otobüs bileti aramaları, bir önceki 5 saate göre yüzde 106,02 artış gösterdi. Özellikle Bilecik, Amasya ve Burdur en çok arama yapılan şehirler arasında yer aldı.

Verilere göre, Bilecik varışlı otobüs bileti aramalarında bir gün içinde yüzde 425'lik artış kaydedilerek rekor kırıldı. Aynı dönemde Amasya için yapılan otobüs bileti aramalarında yüzde 190, Burdur için yapılan otobüs bileti aramalarında da yüzde 182 artış görüldü.

Bedelli askerlik sevk tarihlerinin açıklanmasıyla seyahat planlaması yapanların yoğun ilgi gösterdiği otobüs bileti aramalarının gelecek günlerde de artması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otobüs İş Geliştirme Müdürü Furkan Ayyıldız, "Havalimanının olmadığı ya da uçak seferlerinin az olduğu şehirlerde artış var." ifadelerini kullandı.

Bilecik ve Burdur gibi havalimanının olmadığı ya da Amasya gibi sık uçuş gerçekleşmeyen rotalara otobüs bileti aramalarının arttığını belirten Ayyıldız, "Sınırlı sayıda uçuşun gerçekleştiği rotalarda da uçuş sayıları talebi karşılayamadığı için otobüsle seyahate yönelimde artış yaşanıyor. Askere gidecek olanların otobüs biletlerini önceden almalarında fayda var." değerlendirmesini yaptı.