Beden eğitimi öğretmenine saldırı: 2 öğrenci gözaltına alındı

Samsun’un Canik ilçesinde liseler arası futbol turnuvasında oynanan müsabaka sırasında beden eğitimi öğretmeni, tribünden sahaya inen öğrenciler tarafından darbedildi. Olayla ilgili 2 öğrenci gözaltına alındı.

Olay dün saat 11.30 sıralarında Canik ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında gerçekleştirilen okullar arası futbol turnuvasında müsabaka sırasında tribünden bazı öğrenciler sahaya indi.

Öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni B.Z.’yi (53) darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, Gazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. B.Z.’nin sağ kaş üzerinde kanama ve elinde kırık olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.