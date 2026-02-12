Bedeni çöp konteynerinde bulunmuştu: Durdona Khakımova'yı katledenlerin, bir kadını daha öldürdüğü ortaya çıktı

Şişli'de kağıt toplayan kişi tarafından cansız bedeni çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki evde yine Özbekistanlı Ergashalieva Sayyora'nın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Özbekistan'dan 28 Aralık'ta Türkiye'ye gelen Ergashalieva Sayyora (32)'dan ailesi 23 Ocak'tan beri haber alamadı. Polise yapılan ihbar sonucu yapılan araştırmalarda, Sayyora'nın en son Özbekistanlı Durdona Khakımova’nın öldürüldüğü evde kaldığı belirlendi.

Ekiplerin kamera görüntülerini inceleyerek yaptığı çalışmada, 23 Ocak'ta eve giren Sayyora'nın arkasından aynı eve Dilshod Turdimurotov (31) ve arkadaşı Gofurjon Kamalkhodjaev'in (29) de girdiği belirlendi.

Ergashalieva Sayyora

ÇÖP KONTEYNERİNE BIRAKTILAR

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 24 Ocak'ta şüphelilerin evden defalarca siyah çöp torbalarıyla çıkış yaptıklarını, ardından beyaz renkli bir valizle adresten ayrıldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ticari taksiyle Fatih'e geldikleri, valizdeki parçaları bir çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na gittikleri anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma kapsamında Durdona Khakımova cinayeti nedeniyle tutuklu bulunan Dilshod Turdimurotov ve arkadaşı Gofurjon Kamalkhodjaev ile yapılan görüşmelerde, Ergashalieva Sayyora'nın da 23 Ocak'ta aynı evde kesici aletle öldürüldüğü, cesedinin parçalanarak farklı çöp konteynerlerine bırakıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla cezaevinden çıkarılarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlenmişti.

Polis ekipleri, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Özbekistan uyruklu şüpheliler Dilshod Turdimurotov ve arkadaşı Gofurjon Kamalkhodjaev’i Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı.

Dilshod Turdimurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli E.K. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.