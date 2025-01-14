Bedia Ener Öztep kimdir? Bedia Ener hangi dizilerde rol aldı? Bedia Ener Öztep'in hayatı ve kariyeri
Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden Bedia Ener Öztep'in yaşamını kaybetmesi sonrası hayranları ve yaşamını yakından merak edenler Bedia Ener Öztep kimdir sorusunu araştırıyor. Usta oyuncu Bedia Ener 70 yaşında hayatını kaybetti. Bedia Ener Öztep'in ölüm haberinisi ise oğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Bedia Ener Öztep kimdir? Bedia Ener hangi dizilerde rol aldı? İşte Bedia Ener Öztep'in hayatı ve kariyeri!
Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayata veda etti. Türk sinema ve televizyon dünyasında oldukça fazla yapımda yer alan tiyatrocu Bedia Ener'in ölüm haberini oğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Bedia Ener Öztep'in yaşamını kaybettiği haberi sevenlerinde büyük bir üzüntüye sebep olurken hayranları ve yaşamını merak edenler Bedia Ener Öztep kimdir sorusunu araştırıyor. Son yılların unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü'nde 'Neyyir Hanım' karakterine hayat veren, Harry Potter film serisinde Profesör McGonagall karakterini seslendiren usta oyuncu hakkında Bedia Ener hangi dizilerde rol aldı sorusu ile hayatı ve kariyeri de araştırılıyor. Peki, Bedia Ener Öztep kimdir? Bedia Ener hangi dizilerde rol aldı? İşte Bedia Ener Öztep'in hayatı ve kariyeri!
BEDİA ENER ÖZTEP KİMDİR?
Bedia Ener Öztep, Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biridir. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Ener, güçlü oyunculuk performansları ve sesiyle geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Seslendirme sanatçılığı ile de tanınan Ener, kariyerine hem ekran hem de sahne projeleriyle devam etmekteydi.
BEDİA ENER ÖZTEP'İN HAYATI VE KARİYERİ
Bedia Ener 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlayan Bedia Ener, 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J. K. Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü Harry Potter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.
BEDİA ENER'İN FİLMOGRAFİSİ
Bedia Ener'in rol aldığı sinema ve televizyon yapımları şu şekilde:
- İkinci Bahar / Oyuncu - 2018
- Üç Dahi / Oyuncu - 2017
- Şark Dişçisi / Marta - 2016
- Üç Nokta / Fatma Güllü - 2015
- Kelebekler Özgürdür / Florence Baker - 2014
- Tom, Dick ve Harry / Oyuncu - 2012
- Fare Kapanı / Oyuncu
- Mutfak Cadıları / Oyuncu
- Aşka Düşman (İsmet, TV Dizisi 2024)
- Duy Beni (Şükran, TV Dizisi 2022)
- Ada Masalı (Aliye, TV Dizisi 2021)
- Kağıt Ev (Pınar, TV Dizisi 2021)
- Alev Alev (İsmet, TV Dizisi 2021)
- Menajerimi Ara (Bedia Ener, TV Dizisi 2020)
- Çatı Katı Aşk (Saadet Yılmaz, TV Dizisi 2020)
- Canevim (Hacı Anne, TV Dizisi 2019)
- İyi Oyun (Adile, Sinema Filmi 2018)
- Cenaze İşleri (Rukiye, Sinema Filmi 2017)
- İsimsizler (Fatih in Annesi, TV Dizisi 2017)
- Dostlar Mahallesi (Behiye Hala, TV Dizisi 2017)
- Çifte Saadet (Hüsniye Almaz, TV Dizisi 2016)
- Azazil 2: Büyü (Vahide, Sinema Filmi 2015)
- Adana İşi (Cemile, Sinema Filmi 2015)
- Yolculuk (Sinema Filmi 2014)
- Asla Vazgeçme (Sinema Filmi 2014)
- Kara Para Aşk (Fatma, TV Dizisi 2014)
- Küçük Kıyamet (TV Dizisi 2013-2015)
- Hızır Ekip (Ayşe, TV Dizisi 2013)
- Sürgün İnek (Sariye, Sinema Filmi 2013)
- Evlerden Biri (Hediye, TV Dizisi 2012)
- Canım Benim (TV Dizisi 2012)
- Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (TV Dizisi 2012)
- Tövbeler Tövbesi (Remziye, TV Dizisi 2011)
- Güzel Günler Göreceğiz (Figen'in Annesi, Sinema Filmi 2011)
- Eş Ruhumun Eş Zamanı (Sinema Filmi 2011)
- Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Meraklı Komşu, Sinema Filmi 2010)
- Hırçın Kız Kadife (Kadife, TV Filmi 2009)
- Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Dumrul un Annesi, Sinema Filmi 2009)
- Kendi Okulumuza Doğru (Hüsniye Teyze, TV Dizisi 2008)
- Yeşeren Düşler (Ayşe Akbaş, TV Dizisi 2006)
- Yaprak Dökümü (Nehir, TV Dizisi 2006-2010)
- Kırık Kanatlar (Oğlunu Arayan Anne, TV Dizisi 2005)
- Beşinci Boyut (TV Dizisi 2005)
- Büyük Buluşma (TV Dizisi 2004-2007)
- Şarkılar Seni Söyler (İkbal, TV Dizisi 2003)
- Melek (Mukaddes, TV Dizisi 2003)
- Bizim Konak (Bacı Kalfa, TV Dizisi 2003)
- Mustafa Hakkında Herşey (Fikret'in Annesi, Sinema Filmi 2003)
- Derya & Deniz (Zühre, TV Dizisi 2002)
- Bayanlar Baylar (Ozan, TV Dizisi 2002)
- Karanlıkta Koşanlar (TV Dizisi 2001)
- Derman Bey (Gülnaz, TV Dizisi 2001)
- Yasemince 2000 (Koğuş Ağası, TV Dizisi 2000)
- Külyutmaz (TV Dizisi 2000)
- Dadı (Fazilet, TV Dizisi 2000)
- Şeytanın Gözyaşları (Ayten Abla, TV Dizisi 1998)
- Yasemince (Koğuş Ağası, TV Dizisi 1997)
- Başka İstanbul Yok (TV Dizisi 1996)
- Çiçek Taksi (Polis, TV Dizisi 1995)
- Mirasyediler (Firdevs, TV Dizisi 1995)
- Melek Apartmanı (TV Dizisi 1995)
- Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi 1992)
- Kırık Hayatlar (TV Dizisi 1985)
- İffet (Sinema Filmi 1982)
- Sabu Kahraman Korsan (Amora, Sinema Filmi 1972)