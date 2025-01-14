Bedia Ener Öztep kimdir? Bedia Ener hangi dizilerde rol aldı? Bedia Ener Öztep'in hayatı ve kariyeri

Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayata veda etti. Türk sinema ve televizyon dünyasında oldukça fazla yapımda yer alan tiyatrocu Bedia Ener'in ölüm haberini oğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Bedia Ener Öztep'in yaşamını kaybettiği haberi sevenlerinde büyük bir üzüntüye sebep olurken hayranları ve yaşamını merak edenler Bedia Ener Öztep kimdir sorusunu araştırıyor. Son yılların unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü'nde 'Neyyir Hanım' karakterine hayat veren, Harry Potter film serisinde Profesör McGonagall karakterini seslendiren usta oyuncu hakkında Bedia Ener hangi dizilerde rol aldı sorusu ile hayatı ve kariyeri de araştırılıyor. Peki, Bedia Ener Öztep kimdir? Bedia Ener hangi dizilerde rol aldı? İşte Bedia Ener Öztep'in hayatı ve kariyeri!

BEDİA ENER ÖZTEP KİMDİR?

Bedia Ener Öztep, Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biridir. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Ener, güçlü oyunculuk performansları ve sesiyle geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Seslendirme sanatçılığı ile de tanınan Ener, kariyerine hem ekran hem de sahne projeleriyle devam etmekteydi.

BEDİA ENER ÖZTEP'İN HAYATI VE KARİYERİ

Bedia Ener 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlayan Bedia Ener, 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J. K. Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü Harry Potter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.

BEDİA ENER'İN FİLMOGRAFİSİ

Bedia Ener'in rol aldığı sinema ve televizyon yapımları şu şekilde: