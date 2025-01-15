Bedia Ener Öztep'ten sevenlerine erken veda

Kültür Sanat Servisi

'Yaprak Dökümü' dizisiyle herkesin beğenisini kazanan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep, 70 yaşında yaşama veda etti. Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören usta oyuncunun ölüm haberini eşi Çetin Öztep, Instagram hesabından "Aşkım melek oldu" sözleriyle duyurdu. Sanatçının sosyal medya hesabından da "Ben melek oldum" paylaşımı yapıldı.

Bedia Ener Öztep,1954'te İstanbul'da doğdu. 1968'de Bakırköy Halkevi'nde sanat hayatına başlayan sanatçı, 1970'te İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Sanat hayatında Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı.

Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Öztep, 2006-2010 arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Neyyir Hanım' karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanındı. Ayrıca 'Dadı', 'Menajerimi Ara', 'Küçük Kıyamet' ve 'Kara Para Aşk' gibi birçok yapımda da yer aldı.

Öztep, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıydı. Dünyaca ünlü 'Harry Potter' fantastik roman serisinin filmlerinde 'Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştı.