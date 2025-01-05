Bedreddin’in izinde

Dr. Yavuz Altunkaynak

“Tarih, gelecek için kavga verip, yitmiş bile olsa, insanlık için vuruşanları hiç unutmaz…”

Şeyh Bedreddin

Vikipedi’de; “Şeyh Bedreddin Mahmud Bedreddin Simâvî veya Simavnalı Bedreddin, İslâm tasavvufunun Vahdet-i Vücud okuluna mensup mutasavvıf, filozof ve Osmanlı kazaskeri. Şeyh Bedreddin İsyanı diye bilinen dini ve siyasi ayaklanmanın lideri” olarak tanıtılmış Şeyh Bedreddin.

Yaşamı hakkında bilinenler büyük oranda torunu Hafız Halil'in yazdığı Menakıbname'ye dayanmaktadır. Şeyh Bedreddin'in Atası olan Abdülaziz, Osmanlı beyliğinin Rumeli fethine katılmış ve Dimetoka'da yapılan savaşta hayatını kaybetmiştir. Osmanlı tarihi konusunda çalışmalarıyla ünlü Alman tarihçi ve dilci Franz Babinger'e göre II. İzzeddin Keykavus'un kardeşi Abdülaziz'in Musevi asıllı hanımından olan İsrail adındaki oğlu, Dimetoka kalesi Rum Beyi'nin kızı olan Melek Hatun ile evlenmiş ve bu evlilikten Şeyh Bedreddin doğmuştur. Şeyh Bedreddin, Edirne yakınlarında ve Karaağaç ile Dimetoka arasında kalan Samona kalesinde doğduğundan "Simavna Kadısıoğlu" diye tanınmıştır.

Şeyh Bedreddin eğitim çağına gelince Bursa'ya gelerek Bursa kadısı Koca Mahmud efendiden, daha sonra da Konya'da Allame Feyzullah'dan ders almıştır. Buradan sonra ilk olarak Suriye'ye, sonrasında Kahire'ye gitmiştir. Burada Mübarekşah Mantıkî'den ilahiyat, felsefe ve mantık okuyarak yüksek eğitimini tamamlamış ve bu arada Kahire'de inziva halinde yaşayan Hüseyin Ahlati'den de tasavvuf okumuştur. Onun emriyle Tebriz'e ve sonrasında Kazvin'e giderek Bâtınî inancını öğrenerek Kahire'ye dönmüştür. Şeyh Bedreddin, Memlûk sultanı Berkuk' un saygı gösterdiği Hüseyin Ahlatî'nin tavsiyesiyle sultanın oğlu Ferenc'in hocalığına tayin edilmiş ve burada bulunduğu sırada fıkıh eserlerini yazmaya başlamış ve 1397'de şeyhinin ölmesi üzerine onun yerine şeyh olduktan bir süre sonra Anadolu'ya dönmüştür. Anadolu'ya geldiği zaman yerleşimleri dolaşarak tasavvufunu yaymaya başlamıştır.

BEDREDDİN’İN YOLU

İlk olarak Şeyh Bedreddin Karaman ve Germiyan Beyliklerinin topraklarına gider. Gittiği yerlerde tanınmaktadır. Buradan Menderes Vadisi boyunca ilerleyerek Aydın'a gelir. Menakıbname'ye göre yolu üzerindeki Nizar köyünde en önemli müritlerinden Börklüce Mustafa ile tanışır. Daha sonra Tire üzerinden İzmir'e geçer. Menakıbname'de İzmir'den Hristiyan nüfuslu Ceneviz hakimiyetindeki Sakız Adası'na geçtiği anlatılır. Kütahya ve Domaniç üzerinden Bursa'ya yaptığı yolculuğu sırasında Sürme köyünde diğer önemli müridi Torlak Kemal ile tanışır.

Rumeli'ne geçerek Edirne'ye yerleşen Şeyh Bedreddin burada kendisini ziyarete gelenlerle görüşerek faaliyetlerini genişletmiştir. Şeyh Bedreddin'in bu faaliyetleri Osmanlı Devleti'nin parçalanıp şehzadelerin birbirleriyle mücadele ettiği döneme denk gelmiştir. İlim ve erdemi etrafta duyulmuş ve Edirne'de hükümdarlığını ilan etmiş olan Musa Çelebi tarafından 1411 yılında kazasker tayin edilmiştir. Çelebi Mehmet, kardeşi Musa Çelebi karşısında galip gelip 1413 yılında hükümdar olunca Şeyh Bedreddin kazaskerlik görevinden alınmış, ilim ve erdemine saygı duyulduğundan maaş bağlanarak İznik'te oturtulmuştur. Şeyh Bedreddin, eski müritleri Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal'in faaliyetlerini ayrı ayrı yerlerde (Aydın ve Manisa) arttırdıklarını duyunca hacca gitmek bahanesiyle çocuklarını bırakarak önce Kastamonu'ya, oradan da Sinop'a geçmiştir.

SEREZ’DE İDAM

1416 yılının yaz aylarında maiyeti ile birlikte Kırım'a geçmek üzere gemiyle Sinop limanından ayrılmış, ancak aynı sıralarda o bölgede Trabzon İmparatorluğu ve Ceneviz donanmaları arasındaki mevcut savaş hali nedeniyle oraya ulaşamamıştır. Bunun üzerine mecburen rotasını Karadeniz'in batı sahillerine çevirmiş ve Eflak voyvodasına sığınmıştır.

Daha sonra Eflak'tan ayrılıp, Osmanlı topraklarına geçmiş ve Silistre, Dobruca taraflarında görüşlerini yayarak çok sayıda taraftar kazandıktan sonra ayaklanmanın merkezi olarak Deliorman'ı seçmiştir. Şeyh Bedreddin üç ayrı yerde birden müritleriyle birlikte ayaklanma başlatmıştır. Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal isyanlarının bastırılması sonucu Şeyh Bedreddin ve yanındakilerin bir kısmı dağılmıştır. Küçük bir çarpışmadan sonra ele geçirilen Şeyh Bedreddin, padişahın bulunduğu Serez'e gönderilmiş ve burada yargılanarak 1420 yılında Serez'de idam edilmiştir.

YARİN YANAĞINDAN GAYRI

Bundan yaklaşık altı yüz yıl önce hakça ve eşit bir düzen talebiyle kitleleri harekete geçiren, hepimizi derinden etkilemiş, hikayesini Nazım Hikmet ve Tuncel Kurtiz’den dinlediğimiz Şeyh Bedreddin’i doğduğu topraklarda anmak istedik. Noel ‘e denk gelen tatilimizin son gününü bu maceraya ayırdık. Simavna, ( yeni adıyla Ammovouno) Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Evros bölgesel biriminde bir köy. Orestiada Belediyesine bağlı Fylakio topluluğunun bir parçası ve Ardas nehrinin sağ kıyısında yer alıyor. 2021 yılı sayımında köyün nüfusu 79 kişi imiş. Tatili geçirdiğimiz Dedeağaç’tan soğuk bir kış günü yaklaşık olarak bir buçuk saat süren bir araba yolculuğuyla varıyoruz Simavna’ya… Köy oldukça sakin, sanki terkedilmiş gibi. Uzaklardan köpek havlamaları duyuluyor. Köy meydanına arabalarımız park ediyor, daha sonra etrafa göz atıyoruz. Meydanda anlam veremediğimiz bir anıt ve banklar var. Konuşacak kimseyi bulamayınca arabalara geri dönüyoruz. Tam hareket edecekken 45-50 yaşlarında bir köy sakini arabasıyla yanımızda duruyor. Araba plakalarımızdan Türk olduğumuzu anlamış olacak ki bozuk bir şiveyle konuşmaya başlıyor. Adının Tilos olduğunu ve O’nun çocukluğunda bile köyde Türklerin yaşadığını, Türkçeyi onlardan öğrendiğini ancak daha sonra göç ettiklerini anlıyoruz. Merakla niye geldiğimizi soruyor Tilos. Şeyh Bedreddin’den bahsedince O’nu bildiğini ancak köyde şu an Bedrettin’le ilgili bir şey olmadığını söylüyor. Ayrılırken Bize Ardas nehrinde balık tutarken buldukları Osmanlı mezar taşlarını gösteriyor. “Alıp götürebilirsniz” diye ekliyor. Biz şaka yaptığına inamak isteyerek vedalaşıp yola çıkıyoruz. Köy çıkışında durup geri bakıyoruz. Ağzımızdan bir Nazım şiiri dökülüyor;

“hep bir ağızdan türkü söyleyip

hep beraber sulardan çekmek ağı,

demiri oya gibi işleyip hep beraber

hep beraber sürebilmek toprağı

ballı incirleri yiyebilmek hep beraber

yarin yanağından gayri her şeyde

her yerde

hep beraber…….’’

Otuz dakikalık bir yolculuk sonrası Orestiada’dayız. Bir sonraki hedefimiz Şehir merkezinde yer alan “Cafe Bedreddin”. Bedreddin Kafe oldukça mütevazı ama bir o kadar da çoşkulu insanlarla dolu. Mekâna girerken kırmızı yıldızlı sakallı Bedreddin kabartması dikkat çekiyor. Bar kısmına yaklaştığımız zaman içeridekilerin dikkati bir anda “yabancıların” üzerine odaklanıyor. Meraklı bir gülümsemeyle mekânın çalışanı Maria ile tanışıyoruz. Kendimizden bahsedince insanlarda ki ürkeklik yerini güzel bir sıcaklığa bırakıyor. Bizi bir masaya buyur ediyorlar. Maria’dan yüzyıllar önce şimdi kendi yaşadıkları topraklarda doğmuş bir “devrimciden” çok etklendiklerini, anısını yaşatmak istediklerini, bir grup arkadaşla plan yapıp kafeyi imece usulüyle kurduklarını öğreniyoruz. Kültür Evi’de diyebileceğimiz mekanın müdavimleri arasında KKE (Yunanistan Komünist Partisi) ve Syriza sempatizanları yanında bağımsız sol gruplar ve anarşistlerde yer alıyor… Konuşmasına müzik ve çocuk atölyesi düzenlediklerini, felsefe toplantıları ve anmalar yaptıkalrını anlatarak devam ediyor Maria… Mekanda sol yayınlar, resimler ve “mülteciler hoş geldiniz” pankartlarıyla Bedreddin rozetleri dikkat çekiyor. Zaman su gibi ilerliyor kafede, sıcak içeceklerimizi yudumluyoruz sonra. Gitme vakti yaklaşıyor. O topraklara Türkiyeli dostların selamını sunup vedalaşıyoruz…Kalbimizin yarısını orada bırakıp yola çıkıyoruz, dilimizde o enfes dizelerle;

“Yağmur çiseliyor,

korkarak

yavaş sesle

bir ihanet konuşması gibi.

Yağmur çiseliyor,

beyaz ve çıplak mürted ayaklarının

ıslak ve karanlık toprağın üstünde koşması gibi.

Yağmur çiseliyor,

Serezin esnaf çarşısında,

bir bakırcı dükkânının karşısında

Bedreddinim bir ağaca asılı.

Yağmur çiseliyor.

Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir.

Ve yağmurda ıslanan

yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin

çırılçıplak etidir.

Yağmur çiseliyor.

Serez çarşısı dilsiz,

Serez çarşısı kör.

Havada konuşmamanın,

görmemenin kahrolası hüznü

Ve Serez çarşısı kapatmış

elleriyle yüzünü.

Yağmur çiseliyor.”.

İlgilisine; Cafe Bedreddin-6 Sefthi A. Street, 68200 Orestiada Evros