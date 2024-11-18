Bedri Rahmi Eyüboğlu bilinmeyen görüntüleriyle Beyoğlu Sineması’nda

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun kendi kamerasından çekilmiş ve daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış çok özel görüntülerinin yer aldığı ödüllü belgesel film, Beyoğlu Sineması’nda izleyenlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Ali Kemal Pasiner’in yaptığı “Bedri Rahmi Eyüboğlu / Toprağın Sırrına Erenler” adlı belgesel geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde belgesel dalında Jüri Özel ödülü almıştı.

Nâzım Hikmet ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun da bir arada göründüğü, Eyüboğlu’nun ilk kez görülecek çok özel 8 mm’lik videolarını içeren etkileyici sahnelerin yanısıra Eyüboğlu’nun ailesi ve arkadaşlarının söyleşilerine yer verilen filmin gösterimi İBB Belgesel Film Arşiv Merkezi (DOCİST) ve Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB)’nin ortak organizasyonuyla gerçekleştiriliyor. Film gösteriminden sonra yönetmenle ve Bedri Rahmi Eyüboğlu kitabının yazarı Ömer Faruk Şerifoğlu ile bir söyleşi yer alıyor. 19 Kasım saat 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda yapılacak gösterimin biletleri İBB’nin İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz olarak alınabilir.