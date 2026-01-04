'Bedri Usta' hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin sosyal medyada yayınlanan paylaşım üzerine "Bedri Usta Kebap" adıyla faaliyet gösteren işletme ve sahibi hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör" şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılarak yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığının iddia edildiği kaydedildi.

Açıklamada iddialar kapsamında, "Bedri Usta Kebap" adıyla faaliyet gösteren işletme ve sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemlerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlandığı, soruşturma işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürüldüğü dile getirildi.

BAKANLIK DENETİM GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı, 'Bedri Usta' isimli restoran hakkında denetim gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, şu açıklamayı yapmıştı:

"Ağırlıklı olarak İstanbul Anadolu Yakası’nda birden fazla şubesi bulunan bir kebapçı zincirinin Kadıköy-Fenerbahçe’de bulunan şubesine yönelik olarak, 30.12.2025 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetimler sonucunda; işletmede 5 ayrı ürün, Haksız Fiyat Artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye tabi tutulmuş; bu doğrultuda son 3 aya ait alış–satış faturaları, maliyet belgeleri ve savunmalar alınmıştır.

Ayrıca, Fiyat Etiket Yönetmeliği’nin “Etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği” hükmüne aykırılık tespit edilmesi üzerine idari işlem uygulanmıştır.

Tespit edilen uygunsuzluklar Haksız Fiyat Artışı Kurulu’na sevk edilmiştir. Fırsatçılığa, mevzuata aykırılığa, tüketiciyi mağdur eden ve ticari etiğe uygun olmayan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmemektedir, gösterilmeyecektir. Denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir."