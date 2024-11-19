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Bee Gees’in iki bateristi 4 gün arayla hayatını kaybetti

Bee Gees grubunun iki bateristi, Dennis Bryon ile Colin Petersen, dört gün arayla hayatını kaybetti.

Kültür Sanat
  • 19.11.2024 17:19
  • Giriş: 19.11.2024 17:19
  • Güncelleme: 19.11.2024 17:22
Kaynak: DHA
Bee Gees’in iki bateristi 4 gün arayla hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Dünya çapında 220 milyon albüm ve single satan müzik grubu Bee Gees’in iki bateristi, Dennis Bryon ve Colin Petersen, dört gün arayla hayatını kaybetti.

Dennis Bryon’un 14 Kasım’da 76 yaşında hayatını kaybettiği açıklanırken ölüm nedeni paylaşılmadı.

18 Kasım’da ise grubun ilk profesyonel bateristi Colin Petersen, 78 yaşında yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

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