Bee Gees’in iki bateristi 4 gün arayla hayatını kaybetti

Dünya çapında 220 milyon albüm ve single satan müzik grubu Bee Gees’in iki bateristi, Dennis Bryon ve Colin Petersen, dört gün arayla hayatını kaybetti.

Dennis Bryon’un 14 Kasım’da 76 yaşında hayatını kaybettiği açıklanırken ölüm nedeni paylaşılmadı.

18 Kasım’da ise grubun ilk profesyonel bateristi Colin Petersen, 78 yaşında yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.