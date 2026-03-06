Beethoven’ın saçından alınan DNA iki yüzyıl sonra sırlarını açığa çıkardı

Dünyanın en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilen Ludwig van Beethoven’ın ölümünden yaklaşık 200 yıl sonra yapılan genetik araştırmalar, sanatçının sağlık sorunlarına ve ölümüne ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkardı. Beethoven’a ait olduğu doğrulanan saç örneklerinden elde edilen DNA’nın incelenmesi, bestecinin ölümünde hepatit B enfeksiyonu ve karaciğer hastalığı riskinin etkili olabileceğini gösterdi.

SAÇ ÖRNEKLERİNDEN DNA ANALİZİNE

1827 yılında hayatını kaybeden Beethoven’ın sağlık sorunları uzun yıllardır tartışma konusu. Genç yaşlardan itibaren ilerleyen işitme kaybı yaşayan besteci, hayatının son yıllarında ise ciddi karaciğer sorunlarıyla mücadele etti.

Almanya’daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yapılan ve Current Biology Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, Beethoven’a ait olduğu doğrulanan saç telleri genetik olarak analiz edildi. Araştırmanın temel amacı bestecinin özellikle genç yaşta başlayan işitme kaybının nedenlerini anlamaktı.

Ancak yapılan incelemelerde işitme kaybının kesin nedeni belirlenemedi.

ÖLÜMÜNE KARACİĞER HASTALIĞI YOL AÇMIŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, Beethoven’ın DNA’sında karaciğer hastalıklarına yönelik genetik riskler bulunduğunu ve aynı zamanda hepatit B virüsü enfeksiyonu geçirmiş olabileceğini tespit etti.

Bilim insanlarına göre bu faktörler, bestecinin yoğun alkol tüketimiyle birleştiğinde karaciğer hastalığını ağırlaştırmış ve 56 yaşında hayatını kaybetmesine yol açmış olabilir.

Araştırmayı yürüten ekipten biyokimyacı Johannes Krause, Beethoven’ın ölüm nedenini kesin olarak belirlemenin mümkün olmadığını ancak hepatit B enfeksiyonunun ve genetik risk faktörlerinin önemli rol oynamış olabileceğini belirtti.

KURŞUN ZEHİRLENMESİ İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Daha önce 2007 yılında yapılan bir inceleme, Beethoven’ın ölümünde kurşun zehirlenmesinin rol oynamış olabileceğini öne sürmüştü.

Ancak yeni araştırma, o dönemde incelenen saç örneğinin aslında Beethoven’a ait olmadığını ve bilinmeyen bir kadına ait olduğunu ortaya koydu. Bu bulgu, kurşun zehirlenmesi teorisini büyük ölçüde geçersiz kıldı.

GENETİK ANALİZ AİLE GEÇMİŞİNE DE IŞIK TUTTU

DNA araştırması yalnızca Beethoven’ın sağlık durumuna değil, aile geçmişine ilişkin de dikkat çekici bir bulgu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, Beethoven’ın Y kromozomunu modern akrabalarının genetik verileriyle karşılaştırdıklarında bir uyumsuzluk tespit etti. Bu durum, bestecinin soy ağacında birkaç kuşak önce evlilik dışı bir babalık olayının yaşanmış olabileceğini düşündürüyor.

BAZI SORULAR HÂLÂ YANITSIZ

Tüm bu bulgulara rağmen Beethoven’ın yaşamını etkileyen bazı sağlık sorunlarının nedeni hâlâ bilinmiyor. Özellikle genç yaşta başlayan işitme kaybının ve hayatı boyunca çektiği şiddetli mide-bağırsak sorunlarının kaynağı henüz kesin olarak açıklanabilmiş değil.

Araştırmacılar, Beethoven’ın sağlık durumuna ilişkin çalışmaların gelecekte yeni bulgular ortaya çıkarabileceğini belirtiyor.