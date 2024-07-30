Befasa Silvermet grevi 5’inci gününe girdi

Emek Servisi

Hatay İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Befesa Silvermet fabrikasında Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi işçilerin başlattıkları grev, dün 4'üncü gününü geride bıraktı. Birleşik Metal-İş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda “Befesa işçisi köle değildir! Direne direne kazanacağız!” ifadelerini kullandı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikanın birinci altı aylık dönem için yüzde 82 oranındaki zam talebine karşılık işveren yüzde 27,7’lik bir teklifte bulununca işçiler grev kararı almıştı. İşçilerin ortalama ücretleri son üç yıldır asgari ücret bandında seyrediyordu.