Befesa'da TİS tıkandı, grev başladı

Hatay'da İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Befesa Silverment fabrikasında Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, tıkanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri nedeniyle greve çıktı.

Hatay'da İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Befesa Silverment fabrikasında Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, tıkanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri nedeniyle greve çıktı.

Befesa Silverment İskenderun Çelik Tozu Geri Dönüşümü A.Ş’de çalışan işçiler, 2021 yılında Birleşik Metal-İş’e üye olmuş yetki itirazı sonucunda 3 yıl süren davanın ardından yetkiyi kazanmıştı. Sendika ile işveren arasında 12 Şubatta başlayan TİS görüşmeleri ise tıkandı.

3 yıl süren yetki mahkemesi nedeniyle toplu sözleşme hakkından yararlanamayan, bu nedenle ücretleri asgari ücret seviyesine kadar gerileyen Befesa işçileri greve çıktı. İşçiler mevcut ücretlere yüzde 82 zam isterken işverenin teklifi ise yüzde 27,7 oldu.

Kurşun, nikel, cıva gibi metallerin bulunduğu fabrika ortamında zorlu ve ağır koşullarda çalışan 59 Birleşik Metal-İş üyesi ile greve başladı.

BİRLEŞİK METAL'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Birleşik Metal-İş’in açıklamasında şunlar denildi: “Ülkemizde hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve uygulanan IMF destekli kemer sıkma politikalarının sonucunda gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluk giderek derinleşirken, sermayedarlar kârlarına kâr katmaya devam ediyor. İşçi sınıfımız, açıkladığı şaibeli enflasyon verileriyle ekmeğimizi küçülten TÜİK’in bile artık gizleyemediği bu gerçekliğin içerisinde yaşamaya çalışıyor. Bu ağır yoksullaşma tablosu içerisinde, toplu sözleşmelerle üyelerimizin ücretlerini korumak, ekonomik ve sosyal haklarını bir adım ileri taşımak, onların sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmasını sağlamak için mücadele ediyoruz. Befesa’da da üyelerimizin beklentilerini ve taleplerini karşılamayan toplu sözleşme teklifine karşı grev pankartımızı coşkuyla asıyoruz. Befesa işçilerinin haklı talepleri karşılanana kadar grevimizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.”