Befesa’da grev kazanım getirdi

Emek Servisi

Befesa işçilerinin 61 gün boyunca sürdürdüğü grevi dün kazanımla sonuçlandı. Hatay İskenderun'da kurulu Befesa Silvermet'te çalışan Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlü işçilerin 2 ayı aşkındır sürdürdüğü grev kazanım getirdi. Fabrikada sendikanın yetki belgesini 3 yıl süren dava sonucunda almasının ardından TİS görüşmelerinde işverenin yüzde 27,7’de kalan karşı teklifinin ardından işçiler grev kararı almıştı.

Ücretleri gittikçe eriyen işçiler, talepleri karşılanana kadar fabrika önündeki grevlerini sürdürdü. İmzalanan iki yıllık TİS ile işçiler, ortalama ücrette %164 oranında, 2'nci altı ay zammı ile %235 ücret zammı alacak. Üretime dayalı prim uygulamasının yerine ikramiye uygulaması koşulsuz ve şartsız olarak yapılacak. Yılda 3 aylık ikramiye ve 2 ayda bir enflasyonun üzerine 2 puan refah payı da sözleşmede yer aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Grev süresi içerisinde disiplinli bir şekilde sendikasına ve örgütlülüğüne sımsıkı sarılarak grevine sahip çıkan yiğit Befesa işçilerine, dayanışma içerisinde bulunan kardeş sendikalarımıza, emek örgütlerine, basın emekçilerine ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İşçi sınıfımıza hayırlı olsun" denildi.