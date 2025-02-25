Behçet Aysan Şiir Ödülü Egemen Berköz’e verildi

Kültür Sanat Servisi

Türk Tabipleri Birliği’nin 2 Temmuz 1993’te Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren şair, doktor Behçet Aysan anısına verdiği TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne 2023 yılında “Yalnızlık Tanımları” kitabıyla değer görülen Egemen Berköz’e ödülü geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle dün saat 19.00’da, Kadıköy Yeldeğirmeni Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi.

Doğan Hızlan, Cevdet Çapan, Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan, Haydar Ergülen ve Ali İhsan Ökten’den oluşan seçici kurul, 11 Nisan 2023’te çevrimiçi yaptığı toplantıda ödüle başvuran 108 yapıtın yanı sıra 2022 yılında yayımlanan kitaplarını da değerlendirmiş; “65 yıla yaklaşan şiir uğraşısının sesini hep bir meşale olarak içinde taşıyan, günlük yaşantının katmanlarından yakaladığı ayrıntılı gözlemlerle bu ateşi sürekli besleyen, kendi kişiselliğinin ötesinde çoğul olanı ortaklaşa kılan, duru söyleyişiyle bu kitabında da Türk şiirindeki ayrıcalıklı yerini pekiştiren Egemen Berköz’ün, ‘Yalnızlık Tanımları’ kitabına oybirliğiyle verilmesini uygun buldu.” gerekçesiyle Berköz’ü ödüle değer görmüştü.