beIN Sports binasını basan kişi, Güntekin Onay ile görüşmek istedi: Emniyet'e götürüldü

beIN Sports’un televizyon binasına elinde daha sonradan oyuncak olduğu anlaşılan silahla basan ve programcı Güntekin Onay ile görüşmek isteyen Kemal S. isimli kişi, polis ekipleri tarafından Emniyet'e götürüldü.

Öğle saatlerinde Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binasına elindeki silahla giden kişi, programcı Güntekin Onay'la görüşmek istediğini belirtti.

İhbar üzerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri de bina çevresinde hazır bekletildi.

OYUNCAK SİLAH KULLANMIŞ

Binaya girerek masada bir süre oturan kişi, başına elinde tuttuğu silahı dayayıp taleplerini iletti. Şüpheli daha sonra polislerin ikna çabaları sonucunda gözaltına alındı.

Kimliği belirlenen Kemal S'nin (42) elindeki silahın da oyuncak olduğu öğrenildi.

"EŞİNE HAKARET ETTİ" İDDİASI

Kemal S'nin eşinin, televizyon binasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iddia edildi. Kemal S, Güntekin Onay'ın eşine hakaret ettiğini ileri sürdü ve Onay'ın özür dilemesini talep etti.

İddiaya göre, Güntekin Onay dün gece televizyon binasındayken yemek siparişi verdi. Sipariş kapıdaki kadın güvenlik tarafından "Güntekin Onay kim? Tanımıyorum" denilerek geri gönderildi. Siparişin iade edilmesine sinirlenen Güntekin Onay'ın "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz" dediği ve hakaret ettiği öne sürüldü.