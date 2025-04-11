Bekar memura "eş seçimi" eğitimi

İlayda SORKU

İzmir’de Torbalı Kaymakamlığı, 10 Nisan 2025 tarihli resmi yazısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de dahil olmak üzere ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına "Kamu Personeline Yönelik Evlilik Öncesi Eğitim" konulu bir duyuru gönderdi.

Yazıya göre, ilçede görev yapan ve bekar olan kamu çalışanlarına "eş seçimi" konulu eğitim verilmesi planlandı.

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

"2025 yılı Nisan ayı içerisinde ilçemizde görev yapmakta olan bekâr kamu personellerine ‘Evlilik Öncesi Eğitim’ modülü kapsamında ‘Eş Seçimi’ konulu eğitim verilmesi planlanmıştır. Personellerin bilgilerinin listeye işlenerek en geç 14 Nisan 2025 tarihi saat 12.00’ye kadar Müdürlüğümüz Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimine EBYS’den gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim."

‘NASIL EVLENİLİR?’ ÇALIŞMASI

Konuyla ilgili görüştüğümüz Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Nafiz Ceylan, "Aile ile ilgili kavram üzerinde bir çalışma yapılabilir, ailelere ekonomik yardım yapılabilir. Ancak ailelerin sosyoekonomik düzeyini iyileştirme yönünde bir adım atılması gerekirken, kalkıp da genç, bekar kamu çalışanlarının ‘evlilik nasıl olur?’ ya da ‘nasıl evlenilir?’ şeklinde bir çalışma yapılması çok olumsuz bir durum. Eş seçimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma alanı olmamalı" dedi.

Ceylan, öğretmenlerin ekonomik koşullar nedeniyle evlenemediğini vurguladı: "Bu ekonomik şartlarda bir evliliğin ne kadar maliyetli olduğunu ortaya koyacak bir çalışmanın yürütülmesi ve desteklenmesi lazım. Bunun için de gönderilen bu yazı çok komik bir durum."

TÜM MEMURLARA ÇAĞRI YAPILDI

Ayrıca söz konusu eğitimin sadece öğretmenlere değil, kamu çalışanlarının tamamına yönelik olduğunu belirten Ceylan, "Diğer kamu kurumlarındaki bütün memurlara bir çağrı yapılmış. Torbalı Kaymakamlığı tarafından sadece Torbalı ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiş yazı" dedi.

Ceylan, "‘Aile yılı’nda bu gibi çalışmalar yerine ülkemizde bütün ailelerin sosyoekonomik düzeyinin ve refahının arttırılması, çocuklarının daha iyi eğitim ve sağlık hizmeti alması açısından eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.