Bekçilik Şartları Değişti! 2026 Bekçi Olma Şartları Neler? Bekçi Alımı Yapılacak mı?

Bekçi olmak isteyen binlerce aday için kritik gelişme Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile bekçilik şartları 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Peki, yeni bekçi alımı yapılacak mı, başvuru şartları neler ve kimler bekçi olabilir? İşte merak edilen tüm detaylar…

BEKÇİLİK ŞARTLARI 2026 DEĞİŞTİ

9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ile birlikte bekçilik mesleğine giriş koşulları yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikler, özellikle askerlik ve ikamet şartlarını ön plana çıkardı.

Öne Çıkan Değişiklikler

Askerlik şartı zorunlu hale geldi

İkamet şartı getirildi

Yaş sınırı yeniden belirlendi

Çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı

2026 BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Yeni yönetmeliğe göre bekçi olmak isteyen adayların taşıması gereken şartlar netleşti. İşte güncel bekçilik başvuru kriterleri:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

18 ile 31 yaş arasında olmak

Askerlik görevini tamamlamış olmak

Başvuru yapılan ilde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak

Adli sicil kaydının temiz olması

Kamu haklarından mahrum olmamak

Silahlı görev yapmaya engel bir durumun bulunmaması

Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Yeni yönetmelik yalnızca alım şartlarını değil, çalışma koşullarını da kapsıyor. Buna göre bekçilerin haftalık çalışma süresi yeniden düzenlendi.

Kriter Detay Haftalık çalışma süresi 40 saat Azami süre Vali onayıyla 56 saate kadar Fazla mesai İstirahat süresine eklenir

Yetki ve Görevler

Yeni düzenleme kapsamında bekçilerin yetkileri de netleştirildi:

Şüpheli durumlarda kişileri dıştan yoklama yapabilir

Araçların dışarıdan görünen kısımlarını kontrol edebilir

Üst ve araç araması yapamaz

2026 BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

2026 yılı için bekçi alımına dair henüz resmi bir kontenjan açıklaması yapılmadı. Yeni bir alım süreci başlatılması durumunda ilgili duyurular resmi kanallar üzerinden paylaşılacak.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bekçi alımı ilanı yayımlandığında adaylar, belirlenen başvuru sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci genellikle online platformlar üzerinden yürütülmektedir.

Bekçilik şartları 2026 yılında değişti mi?

Evet, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte bekçilik şartlarında güncellemeler yapıldı.

Bekçi olmak için yaş sınırı nedir?

Yeni düzenlemeye göre adayların 18 ile 31 yaş arasında olması gerekiyor.

Bekçi alımı 2026 yılında yapılacak mı?

Henüz resmi bir alım ilanı yayımlanmadı. Yeni gelişmeler olması halinde duyurular yapılacaktır.

Bekçi olmak için askerlik şart mı?

Evet, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olma şartı bulunmaktadır.

İkamet şartı var mı?

Evet, adayların başvuru yaptıkları ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor.

Siyasi parti üyeleri başvuru yapabilir mi?

Hayır, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar başvuru yapamaz.