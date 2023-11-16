Bekir Altun hakkında yazmak fiilen yasaklandı: Onlarca habere yine erişim engeli!

BirGün yazarı Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ye gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ile ilgili toplam 76 içeriğe erişim engeli getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 6 Ekim'de verdiği dilekçeyle anlattığı ve yargıdaki rüşvet ağının sorumlularından olduğunu belirttiği İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'a ilişkin yayınlanan onlarca içeriğe daha erişim engeli getirildi.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, dün itibariyle İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ile ilgili yayınlanan toplam 76 haber, yazı, video ve paylaşıma erişim engeli getirdi.

Karar, Altun'un 'kişisel haklarına saldırı' gerekçesiyle yaptığı başvuru sonucunda alındı.

TİMUR SOYKAN'IN 4 YAZISI ENGELLENDİ

Kararla birlikte yazarımız Timur Soykan'ın 4 yazısı ve sitemizde yayınlanan 2 haber erişime engellendi.

BirGün'de yayınlanan "Yargıda çürüme tam gaz" ve "Erişim engeli kararının ardından sansürcü hakim çıktı" haberlerinin yanı sıra Timur Soykan'ın 1 Kasım, 5 Kasım, 8 Kasım ve 11 Kasım'da yazdığı "Rüşvet çarkı örtülüyor", "Aklımıza hakaret", "Çürüyen yargı" ve "Hakim: Yargıya müdahalenin ses kaydını aldım" başlıklı yazılarına erişim engeli getirildi.

Mahkeme, 6'sı BirGün'de yayınlanan toplam 76 içerik ve paylaşımın erişime engellenmesine karar verdi.